Mit Coronatests und Impfungen wollen die Reeder wieder Land sehen

Das Kreuzfahrtschiff ·Mein Schiff 6· liegt am Kai einer Werft in Wilhemshaven. Jetzt ist das Schiff auf dem Weg nach Rostock. Geht es bald wieder los?

Berlin. Am Sonntag war „Mein Schiff 6“ auf dem Weg nach Rostock, Mittags nur ein paar Seemeilen von Warnemünde entfernt. Viele Fans fragen sich: Startet bald wieder die erste Kreuzfahrt ab Deutschland?

Still ruht der See: Die Hotels sind geschlossen. Die Tourismusbranche wartet darauf, dass Bund und Länder den Lockdown lockern. Die Anbieter von Kreuzfahrten wollen wissen, wann es wieder auf See geht.

Britische Reederei führt Impfpflicht ein, aber muss Saisonstart verschieben

Bisher kreuzen nur wenige Schiffe, die meisten um die Kanaren. Dort geht Aida Cruises in die neue Saison am 20. März. An Bord kommt man nur mit einem negativen Covid-19-Test. Auch eine Impfpflicht wird in der Branche diskutiert.

Die britische Reederei Saga ging vor und führte eine Impfpflicht ein. Alle Passagiere müssen sich 14 Tage vor Start immunisieren lassen. Das ist leichter beschlossen als getan.

Die Kreuzfahrten starten auf den Kanaren

Vor einigen Tagen haben die Briten die Abfahrt ihres Kreuzfahrtschiffes Spirit of Adventure – die Eröffnung der Saison - abermals verschoben, vom 3. April auf den 4. Mai und nun sogar auf den 26. Juli.

Am 22. März wollen der Bund und die Länder über Hotels und Reisen reden. Die Aussichten werden von Tag zu Tag düsterer. Bei ihrem letzten Treffen zogen die Ministerpräsidenten eine „rote Linie“: Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner werden die Lockerungen in Frage gestellt – dann wird eine Notbremse gezogen.

Steigt die Inzidenz auf über 100 an, werden viele Pläne durchkreuzt

Die Inzidenz steigt seit Tagen, am heutigen Sonntag beträgt sie 79. Hält der Trend an, werden die Pläne der Reeder durchkreuzt; dann wird es nichts mit Lockerungen und der ersten Kreuzfahrt ab Deutschland.

Für Mallorca wurde gerade die Reisewarnung aufgehoben. Auch auf den Kanaren sind die Inzidenzen niedrig. Deswegen starten dort viele Kreuzfahrten. Zusätzlich zur Testpflicht muss die Besatzung vor Abreise in Quarantäne gehen.

Damit mehr Abstand gehalten werden kann, hat man zum Beispiel auf der „Mein Schiff 2“ nur 60 Prozent der Betten belegt. Und doch hat es dort Anfang Februar vier Corona-Fälle gegeben. Die betroffenen Passagiere und ihre insgesamt 20 Kontaktpersonen mussten an Land und in Quarantäne gehen.

Eine Impfpflicht für die Crews ist eine realistische Option

Wenn geimpfte Personen nicht infektiös sind – das ist nicht sicher, aber zeichnet sich bei einigen Vakzinen ab – brauchen die Gäste irgendwann keinen PCR-Test mehr vor Reiseantritt. Ob die europäischen Reedereien dem Beispiel aus Großbritannien folgen und eine Impfpflicht einführen werden, ist offen.

Die Briten tun sich prinzipiell leicht. Sie gehören wie die Israelis und die Amerikaner zu den Vorreitern bei der Impfkampagne. Solange der Impfstoff nicht für alle Menschen sowohl national als auch international verfügbar ist, wird man in Deutschland vor einer Impfpflicht zurückschrecken. Denkbar wäre aber, dass andere Staaten nur geimpften Kreuzfahrt-Passagieren Ausflüge an Land erlauben.

Vor einem Jahr fanden die Schiffe keinen Hafen mehr

Wahrscheinlicher ist eine Impfpflicht für die Crew. Es wäre auch eine vertrauensbildende Maßnahme gegenüber den Reisekunden, im Klartext: werbewirksam. Rechtlich wäre es kaum zu beanstanden und sogar leichter durchzusetzen als bei den Gästen, weil viele Schiffe gar nicht unter deutscher Flagge „segeln“; und damit gilt für die Besatzung kein deutsches Arbeitsrecht.

Immerhin: Die Reedereien sehen wieder Land. Zu Beginn der Pandemie vor einem Jahr fanden die Kreuzfahrtschiffe nach diversen Ausbrüchen weltweit kaum Häfen, die sie aufnehmen wollten.

Weil viele Passagiere damals umbuchen mussten, ist die Nachfrage groß – die Lust auf Reisen sowieso. Die Faszination ist ungebrochen. Die Fans verfolgen via Tracking-Seiten, wo sich die größten, bekanntesten, schönsten Kreuzfahrtschiffen aufhalten - und auf „Mein Schiff 6“ zusätzlich über eine Webcam an Bord.

