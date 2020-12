Halle-Anschlag: Angeklagter Stephan Balliet zur Höchststrafe verurteilt

Vor dem Urteil im Prozess um den Anschlag auf die Synagoge in Halle hofft der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, auf ein klares Signal des Gerichts.

Magdeburg. 14 Monate nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle ist der Angeklagte Stephan Balliet zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden – die Höchststrafe. Zudem stellte das Oberlandesgericht Naumburg am Montag die besondere Schwere der Schuld fest. Damit müsste Balliet für den Rest seines Lebens ins Gefängnis.

Die Richter sprachen den 28-Jährigen am Montag in Magdeburg des zweifachen Mordes und des versuchten Mordes in weiteren zahlreichen Fällen schuldig. Der Prozess lief seit Juli vor dem Oberlandesgericht Naumburg, aus Platzgründen fand er jedoch in Magdeburg statt.

Bundesanwaltschaft und Nebenklage hatten in dem Verfahren die Höchststrafe für den Angeklagten Stephan Balliet gefordert. Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer kein anderes Strafmaß gefordert – obwohl sie zunächst auf eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten plädiert hatte. Ein psychiatrischer Gutachter attestierte Balliet allerdings die volle Schuldfähigkeit.

Es sei ein „feiger Anschlag“ gewesen, sagte die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens bei der Urteilsverkündung am Montag. Der Angeklagte habe an vielen Stellen seine Taten und Motive relativiert. Der Mann reagierte mit ausdruckslosem Gesicht auf den Urteilsspruch und begann, sich Notizen zu machen.

Am 9. Oktober 2019 hatte der Terrorist versucht, 51 Menschen zu töten, die in der Synagoge von Halle den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur gefeiert hatten. Das war ihm nicht gelungen – der Attentäter war an der massiven Tür gescheitert.

Daraufhin hatte der Angeklagte eine Passantin erschossen – Jana L. – sowie später den 20-jährigen. Auszubildenden Kevin S.. Auf seiner Flucht hatte Balliet weitere Personen verletzt. Viele Zeugen wurden traumatisiert.

Der 28-jährige Deutsche hat die Taten gestanden und mit antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Verschwörungstheorien begründet und in vergangenen Anhörungen keinerlei Reue gezeigt. Viel mehr hatte er betont, dass er weitere Menschen töten würde, wenn er die Gelegenheit dazu hätte. (day/dpa)

