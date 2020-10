Nawalny-Vergiftung: EU-Außenminister bringen Sanktionen auf den Weg

Berlin. Die EU zieht im Fall Alexej Nawalny Konsequenzen. Vor rund zwei Monaten war der Kremlkritiker während eines Flugs nach Moskau zusammengebrochen. Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) bestätigte den Einsatz des Nervengifts Nowitschok. Nach diesem Anschlag wurden neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht.

Giftanschlag auf Nawalny: EU-Außenminister beraten über Sanktionen Giftanschlag auf Nawalny- EU-Außenminister beraten über Sanktionen

Sanktionen wurden unter „politischer Einigung“ der EU-Außenminister verhängt

Wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Diplomaten erfahren hat, sollen sich die Außenminister von einigen EU-Staaten am Montag während eines Treffens in Luxemburg für diesen Schritt entschieden haben. Demnach unterstützen die Minister einen deutsch-französischen Plan, möglichen Verantwortliche Russlands auf die Sanktionsliste zu setzen – dieser Beschluss soll unter „politischer Einigung“ gefasst worden sein. Die konkreten Pläne werden laut Bericht nun in dem zuständigen EU-Gremium ausgearbeitet.

Während eines Treffens am Montag in Luxemburg wurden Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht.

Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / dpa

Wie Deutschland und Frankreich bereits vergangene Woche erklärt hatten, sollen die Sanktionen „auf Einzelpersonen abzielen, die aufgrund ihrer offiziellen Funktion als verantwortlich für dieses Verbrechen und den Bruch internationaler Rechtsnormen gelten“. Auch „eine Einrichtung, die in das Nowitschok-Programm eingebunden ist“, solle auf die Liste gesetzt werden. (day/dpa)

Mehr zum Fall Nawalny

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen