Grüne wollen Programm zur Rettung der deutschen Innenstädte

Berlin. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckart fordert Investitionen in Milliardenhöhe und eine Verschiebung der Sperrstunde, um die Innenstädte in der Corona-Krise wieder zu beleben. Landesweit drohe „eine Verödung von Innenstädten und Dorfkernen“, schreibt Göring-Eckardt in einem Positionspapier, das unserer Redaktion vorliegt.

Dringend notwendig sei ein „Programm zur Rettung der Innenstädte“. Dafür solle der Bund „zusätzliche Direktmittel in Höhe von rund einer Milliarde Euro“ bereitstellen. Ein großer Teil der Fördermittel – 500 Millionen Euro – sollte in einen Notfallfonds zur Städtebauförderung fließen. Kommunen müssten eine Starthilfe bekommen, um ihre Zentren attraktiver zu gestalten, schlägt Göring-Eckardt vor.

Grünen-Vorschlag: Kommunen sollen freie Ladenflächen erwerben

Akuter Handlungsbedarf bestehe, um langjährigem Leerstand großer Ladenflächen vorzubeugen – etwa nach der angekündigten Schließung von Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen. „Wo sich kein Nachnutzer findet, sollte neben der Prüfung von Käufen durch die Kommune mithilfe des Notfallfonds auch der Weg für Mischnutzung unbürokratisch frei gemacht werden.“ Die Kommunen sollten frei gewordene Ladenflächen auch erwerben, um Raum für kulturelle und gemeinnützige Einrichtungen zu schaffen – von der Bibliothek bis zum Repaircafé.

Die aus Thüringen stammende Grünen-Politikerin will auch ordnungsrechtliche Instrumente nutzen. So ruft sie die Kommunen dazu auf, mehr öffentliche Flächen zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Zudem sollten Bundes- und Landesregierungen wie bei Spielen der Fußballweltmeisterschaft „den Kommunen die Möglichkeit einräumen, temporär – und wo mit dem Lärmschutz vereinbar – die Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr zu verschieben“.

Knapp 300 Millionen Euro für die Digitalisierung

Darüber hinaus soll in der Städtebauförderung ein Sondertopf mit 290 Millionen Euro geschaffen werden, der sogenannten Smart-City-Projekten dienen soll – etwa Digitalisierungsinitiativen zur Belebung der Innenstädte. Als Beispiele nennt Göring-Eckardt Online-Plattformen für den lokalen Handel und Förderprogramme für umweltfreundliche Lieferdienste per Lastenrad.

In der Krise müssten vor allem alteingesessene Händler, Traditionsbetriebe und das lokale Handwerk aufgeben, beklagt die Fraktionsvorsitzende. Die Existenz von Läden, Cafés und Restaurants hänge an einem seidenen Faden.

