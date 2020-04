Kitas geschlossen: Warum die #CoronaEltern jetzt Sturm laufen

Berlin. Kitaschließung und Homeoffice – viele Eltern leiden unter der Corona-Krise und und machen ihrem Frust und ihrer Überforderung nun bei Twitter und in Petitionen Luft. Unter dem Hashtag CoronaEltern finden sich etwa Beschreibungen aus dem Alltag, aber auch Beschwerden darüber, dass nun der Öffnung von Geschäften so viel Raum in der öffentlichen Debatte eingeräumt wird, die Öffnung der Kitas dagegen in weite Ferne rückt. In Berlin spricht der Senat etwa von einer Öffnung der Kitas nicht vor dem 1. August.

„Wir Eltern empfinden die Empfehlung der Leopoldina sowie den vom Berliner Senat gesetzten Zeitpunkt der KITA-Öffnungen als inakzeptabel. Fünf Wochen war es uns einigermaßen möglich, Job und Kinder zuhause zu vereinbaren. Weitere 3,5 Monate aber – also insgesamt 5 Monate – ist die Betreuung zuhause bei gleichzeitiger Berufstätigkeit aus unserer Sicht nicht möglich“, heißt es etwa in einer Petition Berliner Eltern an Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die unserer Redaktion vorliegt.

Notbetreuung: Politik nimmt #CoronaEltern sehr ernst

Giffey, selbst Mutter, weiß um die Nöte der Eltern und will mehr kleinen Kindern einen Zugang zur Kita-Notbetreuung ermöglichen. Insbesondere Alleinerziehende, Eltern von Vorschulkindern und Familien in besonders belasteten sozialen Situationen sollten die Kinder bald wieder in die Kita schicken dürfen, sagte sie am Dienstagmorgen.

Es gibt Tage, da will ich nicht aufstehen, weil ich das Gefühl habe, keinen weiteren Tag im Homeoffice mit 3 Kitakindern durchzustehen. Natürlich tue ich es doch und zerreiße mich von 6:30 bis 23:30. Dann geht's ins Bett und am nächsten Morgen beginnt alles von vorn#Coronaeltern — Andrea (@Runzelfuesschen) April 20, 2020

Die SPD-Politikerin mahnte eine gesellschaftliche Debatte über die Öffnung von Kitas und Kindergärten an. Die Ministerin hatte sich bereits am Montag für eine teilweise Öffnung der Kitas bis August ausgesprochen. „Wir haben 3,5 Millionen Kita-Kinder in Deutschland, und hier müssen Lösungen gefunden werden, die zumindest eine Teilentlastung der Eltern ermöglichen“, präzisierte sie nun ihren Vorschlag.

Giffey: Die Spielplätze könnten wieder geöffnet werden

Sie sprach dabei von kleinen Gruppen und zeitlich begrenzten Betreuungsmöglichkeiten. Giffey bekräftigte ihre Forderung, auch über eine teilweise Öffnung der Spielplätze zu sprechen. Dort könnten Eltern die Kinder gut beaufsichtigen. Zudem könne die Zahl der Kinder pro Spielplatz begrenzt oder „Spielplatz-Kümmerer“ eingesetzt werden, die darauf achteten, dass Hygiene-Regeln eingehalten werden.

Ich bin erschöpft. Ich bin isoliert und werde es lange Zeit bleiben. Ich bin Mutter, Lehrerin, Haushälterin, Ansprechpartnerin, Ehefrau, Ersatz für Spielkamerad*innen, Autorin, Erziehrin, Krankenschwester und so vieles mehr zur Zeit.



Ich bin Mutter und Teil der #CoronaEltern — Quarantäne-Quattromilf 😷🦠🧻🧼(🏘) (@ebonyplusirony) April 20, 2020

Im Baumarkt gebe es ja auch Menschen, die darauf achten, wie viele das Geschäft betreten. Es würde gerade in den großen Städten und Ballungsgebieten eine große Entlastung bringen.

SPD-Politiker Lauterbach widerspricht: Kitas werden noch länger zu bleiben

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach machte dagegen Hoffnungen zunichte, Kitas könnten schon bald wieder in den Normalbetrieb gehen. „Eine generelle Öffnung der Kitas würde uns bei der Bekämpfung der Epidemie weit zurückwerfen“, sagte der Medizinprofessor unserer Redaktion. „Dann müssten wir den ganzen Herbst dichtmachen.“

Es ist ein wichtiges Versäumnis, dass wir bis heute keine Studie zur Übertragung von Corona auf andere Kinder, Eltern und Betreuer haben. Da die Krise noch lange anhalten wird müssen solche Studien sofort gemacht werden. Davon hängt ab, was im Herbst geht https://t.co/FWALglzQkh — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 20, 2020

Es sei ein schwerwiegender Fehler gewesen, vor Wochen keine wissenschaftlichen Studien gestartet zu haben, inwiefern Kinder das Covid-19-Virus übertragen. „Wir müssen wissen, wie infektiös die Kleinen sind. Das haben wir versäumt“, so Lauterbach. Dies nachzuholen, werde Zeit brauchen. Vernünftig und beherrschbar sei der Weg, die Notbetreuung in Kitas zu erweitern, damit mehr Menschen mit systemrelevanten Jobs wieder arbeiten könnten.

Corona-Elterngeld: Entlastungen sollen Familien helfen – Debatte um Elterngeld

Das Familienministerium bemüht sich bei der schrittweisen Öffnung der Kitas um ein gemeinsames Vorgehen der 16 Bundesländer. Dazu nahm die Arbeitsgruppe „Leitlinien und Empfehlungen zur schrittweisen Wiedereröffnung“ am Montag ihre Arbeit auf.

Bereits jetzt gibt es eine Not-Regelung, die der Bund bereithält: Wenn Eltern wegen der geschlossenen Kitas und Schulen nicht zur Arbeit können und einen Verdienstausfall haben, weil sie ihr Kind betreuen müssen, können diese unter bestimmten Voraussetzungen eine Entschädigung bekommen.

„Sie können eine Entschädigung von 67 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens (maximal 2016 Euro) für bis zu sechs Wochen bekommen“, heißt es auf der Homepage des Familienministeriums.

Grüne und Linke fordern zusätzliches Corona-Elterngeld

Voraussetzung: Die Eltern müssen erwerbstätig und für das unter 12 Jahre alte oder behinderte Kind sorgeberechtigt sein. Und: Es darf auch keine andere zumutbare Betreuungsmöglichkeit (muss auf Verlangen auch gegenüber dem Arbeitgeber dargelegt werden) geben.

Im Raum stehen Forderungen nach einem Corona-Elterngeld, damit Eltern sich komplett um die Erziehung ihrer Kinder kümmern können. Die Grünen hatten ein solches Elterngeld bereits ins Gespräch gebracht.

Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hatte sich unserer Redaktion gegenüber bereits für eine solche Zahlung ausgesprochen: „Ein befristetes, zusätzliches Elterngeld für Eltern, die eine bezahlte Berufsauszeit nehmen, unterstützt Eltern und Kinder.“