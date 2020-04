Corona-Krise: Brinkhaus - Diätenerhöhung wäre kein gutes Zeichen

Berlin. Pünktlich um 9 Uhr kommt Ralph Brinkhaus in die Videokonferenz mit unserer Redaktion. Weißes Hemd, rote Krawatte, so sitzt er an seinem Schreibtisch im Bundestag. Der CDU-Politiker warnt davor, dass die Corona-Krise unsere Demokratie aus der Balance bringt - und richtet eine Mahnung an die Regierung.

Wie wird Ihr Osterfest aussehen, Herr Brinkhaus?

Ralph Brinkhaus: Ruhig. Ich werde zu Hause sitzen und in den Garten gehen. Besuche bei der Familie fallen dieses Jahr leider aus.

Wie lange soll der Stillstand noch dauern? Wann wird sich das Leben normalisieren?

Brinkhaus: Wir werden nach Ostern eine Bewertung vornehmen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt hat – und dann eine Entscheidung treffen, die medizinisch zu verantworten ist. Es wird - unabhängig davon, wie der Exit aussieht – sicherlich für niemanden mehr so sein, wie es vorher war. Wir werden uns weiter in Distanz üben und achtsam miteinander umgehen müssen. Auch wenn die Geschäfte wieder öffnen können, wird es eine ganze Weile dauern, bis alle ihr altes Leben wiederhaben werden. Ich wage zu bezweifeln, dass mein 1. FC Köln in den nächsten Monaten noch einmal vor vollem Stadion spielen wird.

Können die Deutschen auch ihren Jahresurlaub vergessen?

Brinkhaus: Wir müssen einfach die nächsten Wochen abwarten. Bei den ganzen Lockerungsdiskussionen ist mir eines wichtig: Am Ende des Tages reden wir über Menschenleben. Das ist das höchste Gut, das wir zu schützen haben. Und dabei ist eine einheitliche Linie in Deutschland notwendig. Bei allem Respekt vor regionalen Besonderheiten: Es wäre weniger gut, wenn jedes Bundesland sein eigenes Ding macht.

Es fehlt an Schutzkleidung in Deutschland, selbst in Kliniken. Wie kann das sein?

Brinkhaus: Wir alle waren auf eine Pandemie dieses Ausmaßes nicht vorbereitet. Deswegen ist es wichtig, ganz viele Lehren aus dieser Situation zu ziehen. Wir brauchen eine neue Risikoabschätzung - für alle denkbaren Bereiche. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in den letzten 75 Jahren in Deutschland ohne größere Katastrophen gelebt haben. Vielleicht hat uns das etwas zu sicher gemacht.

Die Wirtschaft liegt zu einem großen Teil im künstlichen Koma. Planen Sie nach den Rettungspaketen auch ein Konjunkturprogramm?

Brinkhaus: Ich warne davor, die große Gießkanne rauszuholen, um die gesamte Binnenkonjunktur anzuheizen. Wir brauchen zielgenaue Maßnahmen für Branchen und für soziale Milieus, die besonders betroffen sind. Der ökologische Umbau der Wirtschaft darf dabei nicht aus dem Blick geraten. Der Klimawandel ist ja nicht einfach weg.

Wie denken Sie über Steuersenkungen? Ist es geboten, den Solidaritätszuschlag komplett abzuschaffen?

Brinkhaus: Wir brauchen erst einmal einen Kassensturz, um zu sehen, wo wir finanziell stehen. Für den Solidaritätszuschlag gilt: Wir sollten halten, was wir versprochen haben.

Also bleibt es bei einer teilweisen Soli-Abschaffung zum Jahreswechsel?

Brinkhaus: Der Solidaritätszuschlag ist für die deutsche Wiedervereinigung gemacht worden. Das Projekt ist finanziert. Stand jetzt steht das Gesetz, den Soli zum 1. Januar für 90 Prozent der Bürger abzuschaffen.

Umgekehrt gibt es Forderungen nach einem Corona-Soli.

Brinkhaus: Steuererhöhungen können nicht die Antwort auf den historischen Einbruch der Konjunktur sein. Das wäre volkswirtschaftlich kontraproduktiv.

Können wir uns die Grundrente noch leisten?

Brinkhaus: Bei der Grundrente haben wir zuerst einmal noch viele technische Fragen zu beantworten. Diese Fragen müssen die Minister Hubertus Heil und Olaf Scholz klären. Wichtig ist mir aber eine andere Botschaft: Wir dürfen die Wirtschaft in der Corona-Krise nicht mit zusätzlichen Vorschriften und weiterer Bürokratie belasten. Wir müssen schauen, was wir noch alles im Koalitionsvertrag stehen haben - und ob es dazu beitragen kann, dass sich die Wirtschaft schnell wieder erholt. Alles, was eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen bedeutet, sollten wir ganz weit nach hinten schieben.

Werden Politiker auch einen persönlichen Beitrag zur Überwindung der Krise leisten?

Brinkhaus: Mehr Geld für Politiker, also höhere Diäten am 1. Juli - das wäre kein gutes Zeichen. Wir Politiker können nicht weitermachen wie bisher, während viele Menschen in Kurzarbeit gehen oder ihren Job verlieren. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit.

Sie verzichten damit auf ein Gehaltsplus von 260 Euro im Monat. Im Sport wird über ganz andere Größenordnungen diskutiert.

Brinkhaus: Es ist gut, dass sich viele auch im Sport Gedanken darüber machen, wie sie in der Krise ihrem Verein helfen können.

Wie kann die Handlungsfähigkeit des Parlaments in der Corona-Krise sichergestellt werden?Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble regt bereits eine Änderung des Grundgesetzes an...

Brinkhaus: Wir werden bereits digitaler und virtueller - auch in unseren Gremiensitzungen. Wir brauchen auch andere Krisenmechanismen, die Notstandsregeln für das Parlament gelten ja nur für den Verteidigungsfall. Aber dafür sollten wir uns nach der Krise ausreichend Zeit nehmen. Auch aus Respekt vor der Opposition sollten wir da nichts übers Knie brechen. Ich sehe im Übrigen eine ganz andere Herausforderung…

… nämlich?

Brinkhaus: So eine Krise ist immer die Stunde der Regierung, das stelle ich überhaupt nicht infrage. Aber wir müssen aufpassen, dass sich in der Corona-Pandemie die Balance zwischen Legislative und Exekutive nicht dauerhaft verschiebt. Die Regierung darf sich nicht daran gewöhnen, dass sie dem Bundestag sagt, jetzt muss das alles mal ganz schnell gehen - oder dass sie per Verordnungsermächtigung regiert statt per Gesetz. Ich bin sehr wachsam, was unsere Gewaltenteilung angeht und ich werde persönlich sehr genau darauf achten, dass sich im Sommer das alte Kräfteverhältnis wiedereinstellt. Es wäre fatal, wenn die Corona-Krise nicht nur unsere Wirtschaft beschädigt, sondern auch die Balance unserer parlamentarische Demokratie verändert.

Denken Sie dabei auch an die Ankündigung von Finanzminister Olaf Scholz, Bonuszahlungen für Arbeitnehmer bis 1500 Euro steuerfrei zu stellen?

Brinkhaus: Wenn der Finanzminister einen Steuerbonus verkündet, ohne das Parlament zu befassen, geschieht das sicher in guter Absicht. Es ist trotzdem grenzwertig. Wer wieviel Steuern zahlt, entscheidet letztlich der Bundestag und nicht der Finanzminister.

Der Wettbewerb um den CDU-Vorsitz liegt auf Eis. Ist eine Kampfkandidatur in dieser Lage noch sinnvoll?

Brinkhaus: Dieses Thema beschäftigt momentan echt niemanden, außer vielleicht den einen oder anderen, der eigene Ambitionen hat. Das Schiff ist in schwerer See, aus der wir erst einmal wieder herausfinden müssen.

Muss der neue Parteichef und mögliche Kanzlerkandidat ein guter Krisenmanager sein?

Brinkhaus: Kanzler bei Schönwetter können viele. Man braucht Leute, die auch in der Krise bestehen. Angela Merkel strahlt Sicherheit und Ruhe aus. Wir können froh sein, dass wir sie als Kanzlerin haben. Und daran wird sich nach Corona jeder Kandidat - egal von welcher Partei - messen lassen müssen.

Halten Sie es für möglich, dass Merkel doch noch einmal antritt?

Brinkhaus: Das kann ich mir nicht vorstellen. Angela Merkel ist immer sehr klar in ihren Entscheidungen.

Die größte Zustimmung neben der Kanzlerin - das zeigen Umfragen - genießt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Ist der CSU-Chef ein möglicher Kanzlerkandidat?

Brinkhaus: Es ist gut, dass wir starke Ministerpräsidenten haben. Das gilt für Markus Söder in Bayern genauso wie beispielsweise für Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen.