Lernen in der Coronavirus-Zeit: Von digitalem Unterricht weit entfernt

Schüler müssen derzeit in ihren Kinderzimmern die Aufgaben lösen, die ihnen Lehrer aufgegeben haben.

Die Schulen müssen dringend den Digitalpakt umsetzen. Eltern können der pädagogischen Aufgabe in der Corona-Krise nicht gerecht werden.

Kommentar Homeschooling in der Corona-Krise: Lernen in Krisenzeiten

Berlin. Als in der vergangenen Woche der Bastelauftrag auf dem Mathematik-Lehrplan stand, hätte ich das Stück Papier am liebsten aus dem Fenster geworfen. Ich rief durch die Küche: Basteln? Was denn noch alles?

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen