Warum Hotels ab 2020 Ihre persönlichen Daten speichern

Berlin. Jeder Reisende kennt das: Bei Übernachtungen im Hotel oder etwa im Ferienhaus muss der Gast einen Meldeschein ausfüllen – bislang immer mit eigener persönlicher Unterschrift auf Papier. Damit macht ein neues Gesetz ab Januar Schluss.

Das Zauberwort heißt künftig digitaler Meldeschein. Das Gesetz, erst im November beschlossen, ist ganz nach dem Geschmack der Hotel-Branchenverbände. „Denn das bisher zwingend vorgeschriebene papierhafte Hotelmeldeverfahren bedeutete eine enorme bürokratische und finanzielle Belastung sowie in Zeiten der Digitalisierung auch eine vermeidbare Einschränkung der Servicequalität“, teilt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf Anfrage mit. Doch nicht jedem Gast dürfte das neue Verfahren passen. Digitale Daten sind alles andere als anonym.

Einchecken im Hotel wird einfacher: Hotelverbände versprechen kein Anstehen mehr

Doch zunächst zu den Vorteilen: Was hat der Gast davon? Laut Dehoga ist das Ziel „definitiv die Verschlankung des Check-in-Prozesses“. Um ein Anstehen an der Rezeption zu vermeiden, erlaubt das Gesetz ein Einchecken mittels der Kreditkarten-Daten. Die Identifizierung des Gastes erfolgt dann so, wie das beim Online-Banking üblich ist: mit einer Stichwort starken Kunden-Authentifizierung.

„Wir erheben nicht mehr Daten als heute schon erforderlich, und wenn der Gast am Kreditkarten-Terminal seine Pin eingibt und damit seine Meldedaten bestätigt, dann ist der Vorgang auch schon abgeschlossen“, erläutert Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbands Deutschland (IHA).

Wie der digitale Check-in im Detail ablaufen wird, ist dem Dehoga zufolge „noch in der finalen Abstimmung“.

Ein denkbares Szenario: Der Gast bucht online samt Datenangaben und zahlt mit Karte, wobei seine so erfolgte Identifizierung gleich auch als „Unterschrift“ auf dem digitalen Meldeschein dient.

Einchecken mit dem elektronischen Personalausweis oder der Kreditkarte

Ein zweites vom Gesetz zugelassenes Verfahren wird wohl weniger Verbreitung finden: Die Erfassung der Gäste-Daten via elektronischem Personalausweis – der in der Bevölkerung kaum verbreitet ist. „Aber es gibt immer mehr Behörden, die weitere sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten für den maschinenlesbaren Personalausweis vorsehen“, erkennt IHA-Experte Luthe ein Potential auch für die Hotellerie.

Laut Gesetz können die Beherbergungsbetriebe ihren Gästen eine digitale Meldung anbieten – sie müssen es aber nicht. Das händische Ausfüllen und Unterschreiben eines Papier-Meldescheins ist also weiterhin möglich. Auch dies begrüßen die Verbände, vor allem mit Blick auf die vielen Mittelständler der Branche, die sich Investitionen in digitale Infrastrukturen und Softwarelösungen womöglich ersparen möchten.

Wie Reisende ihre Daten trotz digitalem Check-in schützen können

Auch die Reisenden selbst können dem digitalen Melden widersprechen, etwa aus Datenschutzgründen. Daher stellt sich die Frage: Dem Gastgeber „Okay“ geben, ja oder nein? „Ob jemand die elektronische Variante nutzen möchte oder nicht, sollte jeder für sich entscheiden können“, teilt die Pressestelle des Bundes-Datenschutzbeauftragten dazu mit - und gibt in einer Hinsicht jedenfalls Entwarnung: Am Umfang der auf den Meldescheinen enthaltenen Daten ändere sich nichts, das müssten die Beherbergungsbetriebe auch bei Nutzung des elektronischen Verfahrens sicherstellen.

Gäste eines Hotels an einem Brandenburger See. Bislang wurde der Meldeschein im Hotel immer nach einem Jahr entsorgt. Jetzt werden die Daten der Gäste digital gespeichert. Das gefällt nicht jedem Gast.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Laut Bundesmeldegesetz erheben die Betriebe Ankunfts- und Abreisedatum, Vor- und Familienname, Anschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeiten sowie die Anzahl der Mitreisenden.

Etwas vorsichtiger urteilen Verbraucherschützer. „Da das Gesetz noch nicht in Kraft ist, hat das Thema noch kein Reisender an uns herangetragen, aber wir werden die Entwicklung beobachten“, sagt etwa Anneke Voß von der Verbraucherzentrale Hamburg. Sie gibt zu bedenken, „dass alles, was digital gespeichert ist, auch gehackt werden könnte, da kommt es dann sehr auf die IT-Sicherheit in den Betrieben an“.

Einen Unterschied zum Papier-Meldeschein gebe es deshalb, „weil Datendiebe den im Hotel vor Ort stehlen müssten, während elektronisch gespeicherte Daten im Prinzip aus der ganzen Welt angegriffen werden können“. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) war nach eigenen Angaben in das Gesetzgebungsverfahren nicht einbezogen.

Papier-Meldescheine verursachen Kosten von jährlich 100 Millionen Euro

Wie viele Hotels die neue Option nutzen werden, ist offen. Beim Dehoga heißt es nur: „Wie wir wissen, werden hier die Ketten vorangehen.“ Allerdings geht der Verband davon aus, dass „auch kleinere Betriebe von der digitalen Speicherung der Daten des Meldescheins profitieren werden“. Der IHA spricht von rund 150 Millionen papierhaften Hotel-Meldescheinen, die derzeit pro Jahr anfallen, und „einer durch Anschaffung, Handling, Lagerung und anschließender Vernichtung verursachten Kostenbelastung von rund 100 Millionen Euro jährlich“.

Nicht nur Hotels betroffen: Nach Auskunft des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) ist in Deutschland „jeder Gastgeber - vom Hotelier über die Vermieter einer einzelnen Ferienwohnung bis zum Anbieter von Camping- und Reisemobilstellplätzen - verpflichtet, von jedem Gast einen Meldeschein ausfüllen zu lassen und diesen ein Jahr lang aufzubewahren“. Bei Einführung des digitalen Meldescheins komme es darauf an, „mit Augenmaß vorzugehen und nicht nur die großen Hotelketten im Blick zu haben“, sagt DTV-Geschäftsführer Norbert Kunz.

