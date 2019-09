Donald Trumps Ukraine-Sondergesandter Kurt Volker tritt zurück

Washington. Glaubt man dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, dann ist die ganze Aufregung um die Ukraine-Affäre in den USA nicht viel mehr als heiße Luft. Der Vorfall werde unverhältnismäßig aufgebauscht, sagte Lawrow am Rande der UN-Vollversammlung in New York.

Ganz so ist wohl nicht. Die Ukraine-Affäre entwickelt sich gerade zu einer echten Gefahr für Präsident Donald Trump. Ihm droht ein Amtsenthebungsverfahren. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus unternehmen gerade alles , um dieses Verfahren in Gang zu bringen. So forderten sie Außenminister Mike Pompeo auf, zahlreiche Dokumente bis Ende der kommenden Woche vorzulegen – sonst drohe ihm eine Strafe. Bislang ist Pompeo mäßig kooperativ. Er hat bereits zwei Fristen verstreichen lassen.

Kurt Volker soll am Donnerstag seine Aussage machen

Der Außenminister wurde auch aufgefordert, fünf seiner Diplomaten vor mehreren Ausschüssen des Repräsentantenhauses aussagen zu lassen. Darunter ist der Sondergesandte für die Ukraine, Kurt Volker, der nächsten Donnerstag vor dem Ausschuss erscheinen soll. Inzwischen ist Volker von seinem Amt zurückgetreten. Es ist der erste Rücktritt im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre.

Kurt Volker war US-Sondergesandter für die Ukraine – und ist jetzt zurückgetreten.

Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Eine öffentliche Erklärung für den Rücktritt gab es zwar nicht. Volker dürfte aber intern zwischen die Fronten geraten sein. Wie die „New York Times“ berichtet, mochte er sich offenbar nicht an der von Trump beauftragten Suche nach schmutzigen Details gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden beteiligen. Er habe aber auch den Präsidenten und seinen Anwalt Rudy Giuliani nicht verärgern wollen. Volkers eigentlicher Job ist es, der Ukraine bei der Lösung des Konflikts mit von Russland bezahlten Separatisten im Osten des Landes zu helfen.

Hinweisgeber erwähnte den Ukraine-Beauftragte

Fühlt sich als Opfer einer „Hexenjagd“: US-Präsident Donald Trump am Freitag im Weißen Haus.

Foto: Carolyn Kaster / dpa

In der ganzen Affäre geht es darum, ob Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dazu ermuntert hat, ihm Informationen zu geben, die Trumps möglichem Herausforderer Biden im Präsidentschaftswahlkampf schaden könnten. Bidens Sohn Hunter war jahrelang geschäftlich in der Ukraine unterwegs. Angeblich bemühte sich Biden, seinen Sprössling vor der ukrainischen Justiz zu schützen. Trump weist alle Anschuldigungen zurück und bezeichnet die ganze Affäre als „Hexenjagd“.

Die Demokraten dagegen werfen dem Republikaner Machtmissbrauch vor. Sie stützen sich vor allem auf die schriftliche Beschwerde eines anonymen Geheimdienstmitarbeiters, der Trump und dessen Regierungszentrale schwer belastet. Auf öffentlichen Druck hin waren die Schilderungen des Hinweisgebers veröffentlicht worden. Darin wird auch der Ukraine-Beauftragte Volker erwähnt.

Der so genannte „Whistleblower“ behauptet, er habe von Regierungsmitarbeitern Informationen erhalten, wonach der US-Präsident „die Macht seines Amtes nutzt“, um zu erreichen, dass sich ein anderes Land zu seinen Gunsten in die US-Wahl 2020 einmischt.

Das Weiße Haus soll den wahren Inhalt des Telefonats zurückhalten

Das Weiße Haus soll auch beim Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten falsch gespielt haben: Regierungsmitarbeiter hätten die genaue Wortlautfassung des Gesprächs unter der Decke halten wollen. Es sei zwar ein elektronisches Wortlaut-Protokoll angefertigt worden. Dies sei nach dem Gespräch aber aus der dafür vorgesehenen Datenbank entfernt und in einem besonders geschützten System gespeichert worden. Bislang wurde nur ein grobes Gesprächsprotokoll veröffentlicht.

Die Identität des Hinweisgebers ist nicht öffentlich bekannt. Die „New York Times“ berichtete, es solle sich um einen Mitarbeiter des Auslandsgeheimdiensts CIA handeln. (phn/dpa/rtr)