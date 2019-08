Chemnitz.. Ein dumpfes Rumpeln, hat Uwe Dziuballa damals von drinnen gehört. Wie eine Flasche, die über die Straße rollt. Als er zur Tür an der Straßenecke herausging, standen ihm zehn, vielleicht auch zwölf teils vermummte Menschen auf der anderen Seite gegenüber. „Hau ab, du Judensau“, riefen sie. Dann flogen Glasflaschen und Steine. Er selbst wurde an der Schulter getroffen.

Dziuballa wirkt gefasst, als er von dem Angriff am 27. August vergangenen Jahres auf ihn und sein jüdisches Restaurant im Zentrum von Chemnitz erzählt. Hätte der Stein ihn damals an der Schläfe getroffen, wäre er tot gewesen, ergab später die Auswertung der Polizei.

Doch die Steine, die Wurfgeschosse und wie schwer er hätte verletzt werden können – das habe er alles verarbeitet, sagt er. Eines jedoch gehe ihm nicht aus dem Kopf: die hasserfüllten Augen der Täter. Wenige Meter entfernt von ihm. Dieser unbändige Hass, woher komme der, fragt er sich. „Ich habe denen weder was getan noch weggenommen.“

Angriff in Chemnitz – die Unbeschwertheit ist verloren gegangen

Der Überfall auf Dziuballa und sein jüdischen Restaurant war nur eines in einer Reihe gewalttätiger Ereignisse im Spätsommer vergangenen Jahres in Chemnitz. Damals geriet die Stadt weltweit in die Schlagzeilen. Auslöser war die tödliche Messerattacke auf den Deutsch-Kubaner Daniel H. am Rande des Stadtfests; die mutmaßlichen Täter zwei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak.

Am darauffolgenden Tag kamen etwa 6000 Demonstranten zu einer Kundgebung der rechtspopulistischen Initiative „Pro Chemnitz“ zusammen, darunter gewaltbereite Neonazis und Hooligans. Neben dem jüdischen wurden später auch zwei türkische Restaurants angegriffen.

Die Diskussion darüber, ob es in diesen Tagen auch zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen war, löste eine schwere Regierungskrise aus und führte schließlich zur Entlassung des damaligen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen.

Wie geht es Restaurantbesitzer Dziuballa, wie geht es der Stadt heute, ein Jahr nach den Ereignissen?

Polizei kommt täglich in Dziuballas Restaurant „Schalom“ vorbei

Angst habe er keine. Nur die Unbeschwertheit sei ihm verloren gegangen, erzählt der 54-Jährige. In der Zeit danach habe er sich häufiger auf der Straße umgedreht, habe sich gefragt, ob er seine Kippa noch so öffentlich tragen könne – „das erste Mal“ in den vergangenen 19 Jahren, in denen es auch Schmierereien mit Hakenkreuzen und seinen Initialen am Haus, Drohbriefe, zerstochene Reifen und einen toten Schweinekopf auf dem Vordach gegeben habe.

In der Nacht vom 25. auf den 26. August wird in Chemnitz am Rande eines Stadtfestes ein 35-jähriger Mann niedergestochen. Am 27. August ziehen bereits tausende rechtsgerichtete Gruppen durch Chemnitz’ Straßen. Die Polizei hat Mühe, die Gruppe vom Gegenprotest fernzuhalten. Immer wieder versuchten sie Polizeiketten zu durchbrechen, werfen Flaschen und Böller. Die Polizei ermittelt gegen zehn Personen, die den Hitlergruß gezeigt haben. Foto: Jan Woitas / dpa

Journalisten werden attackiert. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Nach den Ausschreitungen liegen 37 Strafanzeigen vor, mehrheitlich zu Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen und Straftaten nach dem Versammlungsgesetz. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Laut Polizei werden 18 Menschen verletzt, darunter drei Beamte. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Der 35 Jahre alte Daniel H. hatte deutsche und kubanische Wurzeln. Am Tatort werden zahlreiche Blumen und Kerzen niedergelegt. Foto: Jan Woitas / dpa



Ein 23 Jahre alter Syrer und ein 22 Jahre alter Iraker werden verdächtigt, Daniel H. getötet und zwei weitere Männer durch Messerstiche zum Teil schwer verletzt zu haben. Als dringend tatverdächtig wird zudem ein 22-jähriger Iraker mit Haftbefehl gesucht. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) reist als erstes Mitglied der Bundesregierung nach Chemnitz und besucht den Tatort. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Am 1. September kommt es in Chemnitz erneut zu mehreren Demonstrationen. Foto: --- / dpa

Der Polizei zufolge stehen 8000 Teilnehmern rechtsgerichteter Proteste 3000 Gegendemonstranten gegenüber. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Auch Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, nimmt an der Demonstration teil. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



Die Gegenseite will Gesicht zeigen: Am 3. September kommen rund 65.000 Zuschauer und Demonstranten in die sächsische Stadt, um unter dem Motto „#wirsindmehr“ gegen Rechts zu demonstrieren. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Bei dem Konzert treten unter anderem Marteria und Casper, Feine Sahne Fischfilet, Kraftklub und Die Toten Hosen auf. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Campino, Sänger von Die Toten Hosen, setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

„Die Würde des Menschen ist antastbar“ steht auf einem Banner in Anspielung auf Artikel 1 des Grundgesetzes. Darin heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Der deutsche Rapper Marteria sagte, er fühle sich durch die Vorkommnisse in Chemnitz an die fremdenfeindlichen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen erinnert. Foto: Sebastian Kahnert / dpa



Das Motto des Konzerts: Wir sind mehr – mehr als die rechtsgerichteten Teilnehmer, die in Chemnitz nach dem Tod des jungen Mannes auflaufen. Dieses Foto vom 1. September zeigt noch die Teilnehmer der Kundgebung der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz, die sich vor dem Karl-Marx-Denkmal versammeln. Foto: Boris Roessler / dpa

„Weder grau noch braun“: Die Vorfälle in Chemnitz befeuern in Politik und Gesellschaft die Debatte über Ausländerfeindlichkeit und Integration. Auch über die Vorfälle wird scharf diskutiert. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Gab es Hetzjagden – ja oder nein? Die Debatte dazu nimmt schnell Fahrt auf. Foto: Matthias Rietschel / REUTERS

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erklärt, es habe keinen Mob, keine Pogrome oder Hetzjagden in Chemnitz gegeben. Davon hatte zuvor die Bundesregierung gesprochen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen problematisiert den Begriff „Hetzjagden“ in einem Zeitungsinterview. Ein Video, dass eben jene Jagden auf Ausländer zeige, stellt er in Frage. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Anfang September wird bekannt, dass am 27. August das jüdische Restaurant „Shalom“ in Chemnitz angegriffen wurde. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Gut drei Wochen nach der tödlichen Messerattacke kommt einer der beiden inhaftierten Tatverdächtigen auf freien Fuß. Das verkündet sein Anwalt Ulrich Dost-Roxin. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Die SPD fordert nach den Äußerungen Maaßens personelle Konsequenzen. Der Verfassungsschutzchef müsse seinen Posten räumen. Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Krisentreffen im Kanzleramt: Am 18. September entscheidet die Koalitionsspitze über die Zukunft von Hans-Georg Maaßen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Maaßen muss seine Sachen packen. Der Verfassungsschutzpräsident wird nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz abgelöst. Doch statt Kündigung erwartet Maaßen der Wechsel ins Bundesinnenministerium als Staatssekretär. Eine Lösung, die bei der Opposition, aber auch in Teilen der SPD scharfe Kritik auslöst. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance/dpa



Nein, Dziuballa ist kein Opfertyp. Er wirkt selbstbewusst in seinem Biergarten des „Schalom“ mit seiner Michelin-Empfehlung, trägt Jackett und rotes Einstecktuch, am Kragen einen kleinen Davidstern. „Aber das war schon eine neue Qualität.“

Ähnliches spüre er auch bei seinen Gästen und dem allsonntäglichen Stammtisch in seinem Lokal. Vom Opernsänger bis zum Informatiker kommen sie hier zusammen. Die Ereignisse hätten was mit den Menschen gemacht, die „Sensibilität gegenüber Strömungen“ sei gestiegen. Nachdem man damals vor Augen geführt bekommen habe, wie stark extremistische Gruppen hier in der Region organisiert sind, werde weniger schnell relativiert.

Während Dziuballa erzählt, fährt ein Streifenwagen vorbei. Routiniert grüßt er die Beamten, die hier täglich ihre Kontrollfahrten machen. Die Zusammenarbeit mit der Polizei habe sich seitdem verändert, sagt er. Erstmals seien die Beamten einfühlsam gewesen, hätten sich um seine Ängste und die seiner Frau gekümmert. Selbst die Polizeipräsidentin sei vorbeigekommen, später dann Ministerpräsident Kretschmer (CDU), mehrfach.

Umfrage: Chemnitzer fühlen sich nicht sicher

Auch ansonsten spürt man in der Stadt: Die Polizei ist präsent. Sie will Sicherheit vermitteln. „Manche Bürger wollen einfach immer mal einen Streifenwagen sehen, damit sie sich sicher fühlen“, erklärt einer von ihnen.

Ein Gefühl, das laut einer Umfrage vom Mai 2018 fast die Hälfte der Bewohner im Stadtzentrum nicht hätte. Und das, obwohl die Kriminalität trotz steigender Einwohnerzahlen von 2017 auf 2018 um sieben Prozent zurückgegangen ist. Chemnitz ist die sicherste unter den sächsischen Großstädten.

Woher diese „gefühlte Unsicherheit“ kommt – diese Frage stellt sich auch Dziuballa. Einige seiner Gäste, denen es an nichts mangele, forderten „generell mehr Ordnung“. „Soll ich hier noch mal durchwischen“, frage er sich dann manchmal sarkastisch.

Natürlich habe sich das Stadtbild mancherorts verändert, seit 2015 seien deutlich mehr Ausländer in der Stadt – gerade im Vergleich zu vorher. Das verunsichere viele. Weil sie sich selbst „im neuen Deutschland“ noch nicht gefestigt, sich in ihren eigenen Privilegien bedroht fühlten. Aber auch, weil sie es nicht gewöhnt seien, auf Vielfalt zu treffen. Darin sähen sie dann eine Bedrohung statt einer Chance für eine sich weiterentwickelnde Gesellschaft.

Chemnitzer FC – immer wieder rechtsextreme Vorfälle

Trotz sinkender Kriminalität ist eine Zahl in den vergangenen Jahren gestiegen: die der rechtsextremistischen Taten – laut Verfassungsschutzbericht von sechs im Jahr 2017 auf 43 im vergangenen Jahr. Auch die Zahl der Rechtsextremen in der Stadt ist überdurchschnittlich hoch. Kommen laut Verfassungsschutz deutschlandweit auf 10.000 Einwohner knapp drei Rechtsextreme, so sind es in Chemnitz acht bis zehn.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch der Fußballverein der Stadt, der Chemnitzer FC. Immer wieder war es im vergangenen Jahr zu rechtsextremen Vorfällen im Umfeld des Vereins gekommen. Bei den Protesten vor einem Jahr sollen laut Verfassungsschutz rechtsextreme Hooligans aus dem Umfeld des Regionalligisten besonders aktiv beteiligt gewesen sein.

Im März dieses Jahres hatten Fans den gestorbenen Hooligan und Rechtsextremisten Thomas Haller mit einer aufwendigen Choreografie vor einem Spiel geehrt. Zuletzt warf der Club seinen Kapitän Daniel Frahn wegen dessen Nähe zur rechtsradikalen Szene raus.

Viele in Chemnitz wollen sich jetzt politisch engagieren

Uwe Dziuballa war lange kein politischer Mensch. Man müsse sich nicht um „jeden Schwachkopf“ kümmern, dachte er sich, wenn er mal wieder beleidigt wurde. Das änderte sich, nachdem 14 Tage nach der Eröffnung seines Restaurants das Eingangsschild zerstört war. „Da merkte ich, manche lassen ihren Worten Taten folgen.“ Er wusste, er „muss politisch werden“, und begann sich gegen Antisemitismus im „Schalom e. V.“ zu engagieren, kandidierte für das Amt des Kulturbürgermeisters.

Dieses Gefühl, aktiv werden zu müssen, spürten jetzt viele in der Stadt, erzählt Sozialarbeiterin Annett Illert im Bürgerzentrum im Chemnitzer Westen. Illert kennt die Menschen hier gut. Seit 19 Jahren kommen sie hierher, für Hilfe bei Anträgen, zu Sprachkursen oder regelmäßigen Diskussionsrunden.

„Plötzlich war bei vielen der Druck da, was ändern zu müssen.“ Viele hätten sich jetzt erstmals zu Chemnitz bekannt, wollten zeigen, dass die große Mehrheit nur geschwiegen habe. Unternehmen taten sich zur Kampagne „Weder grau noch braun“ zusammen, Vereine organisierten das Bürgerfest als Ersatz für das abgesagte Stadtfest.

Urteil gegen Täter von Chemnitz: Neuneinhalb Jahre Haft

Auch dem Bürgerzen­trum wurde mehr Geld zugesagt. „Gott sei Dank, neuneinhalb Jahre“, sagt Illert zum Abschied – und meint damit das Urteil gegen einen der beiden Hauptangeklagten. „Jetzt kommt die Stadt vielleicht schneller zur Ruhe.“

In Chemnitz spielen am Montag Bands unter dem Motto „#wirsindmehr“ gegen Rechts. Mit dabei: Marteria, Kraftklub und die Toten Hosen. Als Erstes betrat der in Chemnitz geborene Dancehall-Sänger Trettmann die Bühne. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Die Bands wollen damit ein Zeichen gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt setzen. Foto: Sebastian Willnow / dpa

„Toleranz ist supi cool!“: Konzertbesucher machen mit Schildern ihre Haltung klar. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass bis zum frühen Abend rund 50.000 Besucher gekommen waren Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Herz und Hirn statt Hetze: Auch das war eine der Forderung der Besucher. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Über Facebook hatten sich sogar weit mehr als 30.000 Besucher für die Veranstaltung angekündigt. Wegen des erwarteten Andrangs musste das Konzert auf einen größeren Platz verlegt werden. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Vor dem ersten Musik-Act wurde eine Schweigeminute für den auf einem Chemnitzer Stadtfest getöeteten Daniel H. abgehalten. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Tausende Konzert-Besucher skandierten „Nazis raus!“, bevor die Bands loslegten. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Der Rapper Trettmann durfte in seiner Heimatstadt als Erster auf die Bühne. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Nicht nur mit Sprechchören, sondern auch mit Bannern und ihre Kleidung wollten viele Besucher Zeichen gegen Nazis setzen. Foto: Matthias Rietschel / Getty Images

Laut Stadtverwaltung waren am frühen Abend rund 50.000 Besucher zu dem Konzert gekommen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Jan „Monchi“ Gorkow beim Auftritt von Feine Sahne Fischfilet. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Tarek (links) von K.I.Z. beim Auftritt der Berliner Rap-Kombo. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Einige Zuschauer mussten ihre Kletterkünste unter Beweis stellen, um einen freien Blick auf die Bühne zu bekommen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Maxim und der Rest von K.I.Z. setzen sich bei „Wir sind mehr“ nicht zum ersten Mal gegen Nazis ein. Foto: Sebastian Kahnert / dpa



Ende vergangener Woche hatte das Landgericht Chemnitz den 24-Jährigen Syrer Alaa S. wegen Totschlags und schwerer Körperverletzung an Daniel H. schuldig gesprochen. Das Urteil ist umstritten, die Verteidigung will in Berufung gehen. Sie sieht das Gericht „nicht unbeeinflusst von den politischen Verhältnissen in Chemnitz“, glaubt, in einem anderen Bundesland wäre es „nie zu einer Verurteilung gekommen“. Der mutmaßliche Mittäter, ein flüchtiger Iraker, ist weltweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Am Abend der Urteilsverkündung gibt es eine Diskussion im Zentrum der Stadt. Thema „Ein Jahr danach“. Hier treffen Vertreter der AfD, die die Stadt „auf dem richtigen Weg“ sehen, auf einen Hochschullehrer, der fordert, „solchen Leuten nicht so viel Raum zu geben“. Und auf eine junge Frau, die im vergangenen Jahr in die Grüne Jugend eingetreten ist, um zu zeigen, dass „Chemnitz mehr ist“.

Sachsen wählt am 1. September

Sie treffen auf einen 44-Jährigen, der meint, „alle gleich als Nazis zu bezeichnen“ helfe nicht, man müsse „miteinander ins Gespräch kommen, auch wenn es wehtut“. Einen älteren Herren, der die aktuelle Situation „als Ergebnis vernachlässigter politischer Bildung“ sieht, eines „Zurückfahren des Staates“.

• Hintergrund: Das muss man über die Landtagswahen in Sachsen wissen

Wie Dziuballa die Landtagswahlen am kommenden Sonntag sehe? Neueste Hochrechnungen sehen die AfD in Sachsen bei 25 Prozent als zweitstärkste Kraft hinter der CDU mit 29,3 Prozent.

Er hoffe, dass die Demokratie verteidigt werde, die sei ein fragiles Konstrukt. Leichtfertig der Politik einen „Denkzettel“ zu erteilen, wie es vielleicht manche vorhätten, sei extrem gefährlich, sagt er. „Bevor hier wieder alles im Gleichschritt läuft, sind wir weg“, fügt er hinzu. Das passiere aber nicht von heute auf morgen. „Vielleicht waren ja, so schlimm das klingt, die Ereignisse sogar ein Warnschuss, an die Stadt und das Land.“