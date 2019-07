Öltanker im Persischen Golf festgesetzt - Iran verhaftet Crew

Teheran.. Schon wieder ein Vorfall mit einem Tanker im Persischen Golf: Der Iran hat nach eigenen Angaben einen ausländischen Öltanker gestoppt – und die Crew-Mitglieder festgenommen. Der Grund: Das Schiff habe eine Million Liter Treibstoff zur Insel Lark im Persischen Golf schmuggeln wollen, meldete das staatliche iranische Fernsehen am Donnerstag unter Berufung auf die Eliteeinheit.

Woher der Tanker kam, unter welcher Flagge er fuhr und woher die Crew-Mitglieder kommen, wurde zunächst nicht bekannt. Erst vor wenigen Tagen hatte es in der Straße von Hormus einen Zwischenfall mit einem britischen Tanker gegeben.

Öltanker festgesetzt – nicht der erste Fall im Persischen Golf

Der aktuelle Vorfall hat sich demnach schon am Sonntag ereignet. Die Revolutionsgarden (IRGC) hätten den Tanker in der Nähe der Straße von Hormus gestoppt und die zwölf ausländischen Crew-Mitglieder verhaftet, berichteten die IRGC auf ihrem Webportal am Donnerstag.

Die Führung in Teheran hatte wiederholt mit Konsequenzen für die Festsetzung des iranischen Öltankers „Grace 1“ Anfang Juli durch die britische Marine vor Gibraltar gedroht.

Öltanker auf dem Weg nach Syrien in Gibraltar festgesetzt

Der Einsatz am Sonntag sei im Einklang mit dem Kampf Irans gegen Ölschmuggel im Persischen Golf erfolgt und im Vorfeld mit den zuständigen Behörden und der Justiz koordiniert worden, hieß es.

Straße von Hormus – Ölschmuggel ist lukratives Geschäft

Der Tanker habe das geschmuggelte Öl südlich der iranischen Insel Lark von hiesigen Booten erhalten und es an ein anderes Schiff außerhalb der iranischen Gewässer liefern wollen, so die IRGC.

Der Ölschmuggel ist ein lukratives Geschäft in der südiranischen Provinz Hormusgan. Über die Straße von Hormus werden immer wieder Öl und Benzin, die im Iran relativ billig sind, von iranischen Booten entweder direkt in die Nachbarstaaten geschmuggelt oder an andere Boote oder auch Öltanker außerhalb der iranischen Gewässer geliefert.

Iranische Boote versuchten britischen Öltanker zu stoppen

Vergangene Woche hatte ein Zwischenfall mit einem britischen Tanker im Persischen Golf international Besorgnis ausgelöst. Britischen Angaben zufolge hatten dort drei iranische Boote versucht, ein britisches Handelsschiff an der Durchfahrt zu hindern. Eine Fregatte zwang sie jedoch zum Abdrehen. Teheran bestritt, in den Vorfall verwickelt zu sein. Zudem gibt es Streit zwischen London und Teheran über einen in Gibraltar festgesetzten iranischen Öltanker. (sdo/dpa/rtr)