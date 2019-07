Seehofer bittet Salvini um Öffnung der Häfen für Flüchtlinge

Berlin.. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat an Italien appelliert, seine Häfen für aus Seenot gerettete Flüchtlinge wieder zu öffnen. „Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden“, schrieb Seehofer am Samstag nach Angaben aus Regierungskreisen an seinen italienischen Amtskollegen Matteo Salvini. Der wies die Forderung allerdings unmissverständlich zurück.

Er appeliere eindringlich an Salvini, „dass Sie ihre Haltung, die italienischen Häfen nicht öffnen zu wollen, überdenken", schrieb Seehofer demnach weiter. Deutschland und Italien als Gründungsmitglieder der Europäischen Union müsse es gemeinsam gelingen, europäische Antworten auf die Herausforderung der Migrationslage im Mittelmeer zu finden.

Nötig sei ein funktionierender Mechanismus für eine solidarische Verteilung der aus Seenot Geretteten, schrieb Seehofer. „Wegen unserer gemeinsamen europäischen Verantwortung und unseren gemeinsamen christlichen Werten darf es keinen Unterschied machen, durch welche Organisation die Rettung erfolgte, unter welcher Flagge das jeweilige Schiff fährt oder ob die Besatzung des Schiffes bzw. die NGO aus Deutschland, Italien oder einem anderen Mitgliedsstaat kommt.“

Salvini lehnt Häfen-Öffnung für Flüchtlinge ab

Italiens Innenminister Matteo Salvini (M.) lehnte die Öffnung der Häfen für gerettete Flüchtlinge auch nach dem Appell von Bundesinnenminister Horst Seehofer weiter strikt ab.

Foto: Stefano Cavicchi / dpa

„Die Bundesregierung bittet mich, italienische Häfen für die Schiffe zu öffnen? Absolut nicht“, erklärte er am Samstag. „Wir fordern die Merkel-Regierung auf, den Schiffen die deutsche Flagge zu entziehen, die Menschenhändlern und Schmugglern helfen, und ihre Bürger, die die italienischen Gesetze missachten, zurückzuholen“, fügte der rechtspopulistische Politiker hinzu.

Salvini war mit dem Versprechen angetreten, die illegale Einwanderung nach Italien zu stoppen. Er konzentriert sich dabei vor allem auf medienwirksame Aktionen gegen private Rettungsschiffe, obwohl die vergleichsweise wenige Migranten nach Italien bringen. Den Schiffen verbietet er das Einlaufen in italienische Häfen. Etwa der „Sea-Watch 3“: Deren Kapitänin Carola Rackete hatte sich dem Verbot widersetzt und soll am Dienstag wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Migration vernommen werden. Ihr Anwalt kündigte an, dass Rackete Salvini verklagen werde.

Seehofer: Deutschland würde Teil der geretteten Flüchtlinge aufnehmen

Seehofer erklärte, er habe sich bereits am Freitag dazu bereit erklärt, einen großen Teil der Geretteten von der „Alan Kurdi“ zu übernehmen. Auch bei der Verteilung der über 50 aus Seenot geretteten Personen auf dem Segelschiff „Alex“ habe er bereits seine Unterstützung zugesagt.

Der Bundesinnenminister schrieb, er sei sich bewusst, welche Anstrengungen die italienische Regierung und welchen großen Beitrag das italienische Volk für die Lösung der Migrationslage und zur Verbesserung der humanitären Situation im Mittelmeer beigetragen habe und beitrage.

• Hintergrund: Seenotrettung: Was dabei erlaubt ist – und was nicht

Rettungsschiff „Alex“ legt trotz Salvini-Verbot in Lampedusa an

Die „Alan Kurdi“ befindet sich derzeit vor der italienischen Insel Lampedusa in internationalen Gewässern, wie die dafür zuständige in Regensburg ansässige Hilfsorganisation Sea Eye mitteilte. Das Schiff habe 65 Menschen an Bord, die vor Libyen von einem Schlauchboot aus aufgenommen worden seien. Der Hafen von Lampedusa sei „zu“. Ein entsprechendes Dekret von Italiens Innenminister Matteo Salvini sei der Besatzung des Schiffes überbracht worden.

Die „Alex“ der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea legte am Samstagabend hingegen in Lampedusa an. Salvini hatte die Besatzung aufgefordert, die 54 hauptsächlich afrikanischen Migranten nach Tunesien zu bringen. Salvini verurteilte das Einlaufen der „Alex“ in den Hafen und kündigte an, dass niemand von Bord dürfe. „Ich werde nicht erlauben, dass Menschen an Land gehen, die nichts auf die italienischen Gesetzte geben und die (Menschen-) Schmugglern helfen“, stand in einer Mitteilung Salvinis vom Samstagabend.

Tausende demonstrieren in Deutschland für Seenotrettung

In Deutschland demonstrierten am Samstag Tausende Menschen aus Solidarität mit den Seenotrettern im Mittelmeer für die Rechte von Schiffbrüchigen und Geflüchteten. Aufgerufen zu den Aktionen am Samstag hatte die Organisation Seebrücke.

Bundesweit Demos für mehr Seenotrettungen

Besonders viele versammelten sich in Hamburg und Berlin: laut Polizei jeweils rund 3000. Sören Moje, Maschinist vom Rettungsschiff „Sea-Watch 3“, forderte auf einer Kundgebung im niedersächsischen Oldenburg ein stärkeres Engagement deutscher Städte zur Aufnahme geretteter Flüchtlinge aus Seenot. Moje war erst vor wenigen Tagen aus Italien zurückgekehrt, nachdem italienische Behörden die !Sea-Watch 3“ konfisziert hatten.

• Hintergrund: „Sea-Watch 3“: Das soll jetzt mit den Spenden passieren

Migrantenboot gekentert – 13 Leichen vor tunesischer Küste geborgen

Nach einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens haben Rettungskräfte dort 13 Leichen afrikanischer Migranten aus dem Meer geborgen. Die Zahl werde wahrscheinlich noch steigen, sagte Mongi Slim von der Hilfsorganisation Roter Halbmond am Samstag.

Das Schlauchboot war am Montag aus Tunesiens Nachbarland Libyen nach Europa gestartet. Insgesamt waren der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 86 Migranten an Bord, als es am Mittwoch nahe der tunesischen Küstenstadt Zarzis sank. Nur vier Migranten konnten gerettet werden, von denen einer später im Krankenhaus starb. Unter anderem würden noch drei Kinder vermisst, sagte Slim.

Tunesien ist neben Libyen eines der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migranten auf ihrem Weg nach Europa. Im Mai waren mindestens 70 Migranten gestorben, nachdem ihr Boot vor der tunesischen Küstenstadt Sfax verunglückt war.Beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, kamen dieses Jahr nach IOM-Angaben mehr als 420 Menschen ums Leben. Mehr als 3700 weitere seien aufgegriffen und in Internierungslager in Libyen gebracht worden. (rtr/dpa/moi)