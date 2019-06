Berlin/Goslar. „Wunderbar“. So lautet am Mittwoch die Antwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Frage, wie es ihr gehe. Einen Tag, nach dem sie in Berlin öffentlich stark zitterte, ist sie schon wieder unterwegs, dieses Mal in Goslar. Nur einen Tag, nachdem ihr Körper in der Hitze der Sonne scheinbar kurz vor dem Zusammenbruch stand. Bei den aktuell hohen Temperaturen solle man „nicht zuviel Kaffee trinken und mehr Wasser“, sagte sie.

Die Weltöffentlichkeit hatte am Tag zuvor nicht nur die Bundeskanzlerin in ihrer professionellen Rolle wahrgenommen, sondern auch einen Hauch Verletzlichkeit – den 64-jährigen Menschen Angela Merkel.

Angela Merkel zittert – der ukrainische Botschafter in Sorge

Während die Kanzlerin am Dienstag gemeinsam mit dem neuen Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selensky auf das Abschreiten der Ehrenformation der Bundeswehr wartete, passiert es. Merkel begann scheinbar unkontrolliert zu zittern, fast zwei Minuten lang.

Dabei war auch der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk, er habe seinen Augen nicht trauen wollen: „Dann habe ich gebetet, dass die Kanzlerin sich schnell wieder wohlfühlen würde“, so beschrieb er der „Bild“-Zeitung den Vorfall.

Die Kanzlerin sagte später auf der gemeinsamen Pressekonferenz: „Ich hab’ inzwischen mindestens drei Gläser Wasser getrunken, das hat offensichtlich gefehlt. Und insofern geht es mir sehr gut.“

Warum die Kanzlerin beim Empfang von Selenskyj zitterte

Mediziner geben vorsichtige Entwarnung

Alles gut also? Ärzte bestätigten auf besorgte Mediennachfragen, das Zittern könne durch Wassermangel ausgelöst worden sein. Es sei nicht unplausibel, sagte etwa Alexander Schultze, stellvertretender Leiter der Notaufnahme am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf der Deutschen Presse-Agentur.

Aus medizinischer Sicht sei das Zittern an sich nicht alarmierend, ein Flüssigkeitsmangel bei diesem Wetter nicht untypisch. Die Information, dass es der Kanzlerin nach drei Gläsern Wasser wieder besser ging, könne durchaus ein Hinweis darauf sein, dass es sich um ein kurzzeitiges Kreislaufproblem gehandelt habe, sagt Schultze.

Angela Merkel – Terminkalender ist voll

Und auch zu verständlich, denn der Terminplan der Bundeskanzlerin ist unbarmherzig. Allein in den vergangenen drei Wochen war sie in Bonn, Köln, Meseberg, in Frankfurt, in Boston, wo ihr die Ehrendoktorwürde der Universität Havard verliehen wurde, bei der Gedenkfeier zum D-Day in Portsmouth, und traf die britische Premierministerin Theresa May, den amerikanischen Außenminister Mike Pompeo, den stellvertretenden chinesischen Staatspräsidenten Wang Qishan, den Ministerpräsidenten der Republik Kosovo, Ramush Haradinaj, und vergangenen Mittwoch den Kronprinzen von Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al Nahyan.

Vor dem Treffen mit dem Kronprinzen saß sie noch mit ihrem Kabinett zusammen, dann war sie noch auf einer Sitzung des Digitalrates. Vor dem Abendessen mit dem Kronprinzen gab sie Statements, um dann mit ihm die bilateralen Beziehungen und die Lage in der Region durchzugehen. Ein typischer Tag im Leben der Bundeskanzlerin.

Merkel würde 2021 so lange wie Kohl regieren

Noch typischer ist, wenn sie wie diesen Mittwoch auch noch zwischen den Terminen die Städte wechselt. Morgens wieder Kabinettssitzung mit den Ministern in Berlin, dann der Besuch in Goslar, Treffen mit dem Oberbürgermeister Oliver Junk, ihrem Außenminister a.D. Sigmar Gabriel und Besuch des Erzbergwerks Rammelsberg.

Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk, Kanzlerin Angela Merkel, Sigmar Gabriel (SPD) und seine Tochter in Goslar.

Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Dann diskutiert sie mit Schülern, Eintrag ins Goldene Buch. Später wieder Rückfahrt, wieder Vorbereitung auf die nächsten Tage, Themen, Personen und Reisen.

Angela Merkel hält dieses Level bereits seit 14 Jahren, so lange ist sie im Amt der Bundeskanzlerin. Auch bei langen, nächtlichen Verhandlungsrunden bleibt sie konzentriert. Ob bei EU-Gipfeln oder Koalitionsverhandlungen im Kanzleramt, man erinnere sich an die langen Nächte, als es um eine mögliche Jamaika-Koalition ging. Auch wenn diese Runde scheiterte, Merkel bleibt wach.

Angela Merkel: „Ich habe kamelartige Fähigkeiten“

Sich selbst und ihre besonderen Fähigkeiten beschrieb sie selbst so: „Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen. Aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Das heißt: Ich muss dann auch wieder auftanken. Also: Ich habe eine gewisse Speicherfähigkeit. Aber nach einer Weile – also ich brauch’ im Durchschnitt mehr als vier bis fünf Stunden Schlaf.“

Die Kanzlerin ist immer im Dienst, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Auch dann, wenn wie im April diesen Jahres die eigene Mutter stirbt. Nur Heiligabend ist der Tag, an dem nichts von ihr erwartet wird. In den Urlaub verabschiedet sie sich einmal im Jahr zum Wandern nach Südtirol. Regelmäßig besucht sie die Wagner-Festspiele in Bayreuth, ab und an entspannt sie bei Theater-und Opernbesuchen in Berlin. Vielmehr Privates gibt sie nicht preis.

Seit November 2005 ist die gebürtige Hamburgerin Angela Merkel erste deutsche Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wir zeigen Stationen im Leben von Angela Merkel. Foto: Luo Huanhuan / imago/Xinhua

Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg-Barmbek geboren. Noch im selben Jahr zog es die Familie allerdings in die DDR. Das Bild zeigt Angela Kasner im Alter von etwa zwei Jahren. Foto: imago stock&people

Der Heimatort von Angela Merkel: In Templin in Brandenburg wuchs die spätere Kanzlerin auf und beendete dort auch ihre Schullaufbahn. Foto: imago stock&people

Angela Kasner (heute Angela Merkel) bereitet im Juli 1973 – nach ihrem Abitur – mit Freunden beim Camping im brandenburgischen Himmelpfort (damals DDR) auf der Feuerstelle ein Essen zu. Foto: Fotoreport / dpa

Die Eltern von Angela Merkel im Oktober 2009: Horst Kasner (verstorben im Jahr 2011) war evangelischer Theologe, seine Frau Herlind Lehrerin für Latein und Englisch. Merkel hat zwei jüngere Geschwister: Bruder Marcus (geboren 1957) und Schwester Irene (geboren 1964). Foto: imago stock&people



Die Goethe-Schule in Templin, auf der Angela Merkel Schülerin war. Foto: imago stock&people

Auch die Templiner Waldschule besuchte die spätere CDU-Politikerin. An der Erweiterten Oberschule in der 16.000-Einwohner-Stadt machte Merkel 1973 das Abitur – Notenschnitt: 1,0. Foto: imago stock&people

1973 begann Merkel ihr Studium der Physik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. 1977 heiratete sie ihren Kommilitonen Ulrich Merkel, die Ehe hielt aber nur bis 1982. Merkel schloss ihr Studium 1978 mit ihrer Diplomarbeit ab. Thema: „Der Einfluß der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien“, Note: sehr gut. Foto: imago

Angela Merkel im März 1990 mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Merkel war damals Mitglied des „DA“, des Demokratischen Aufbruchs, der mit der Ost-CDU koalierte. Foto: imago stock&people / imago/Frank Sorge

Angela Merkel im Mai 1990 als Stellvertretende Regierungssprecherin der Regierung Lothar de Maiziére. Im August trat der „DA“ gemeinsam mit der Ost-CDU der westdeutschen CDU bei. Foto: imago stock&people



Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 holte Merkel in ihrem Wahlkreis einen klaren Sieg mit 48,5 Prozent der Erststimmen. Überraschend wurde die frisch gebackene Bundestagsabgeordnete wenig später von Bundeskanzler Helmut Kohl für einen Ministerposten nominiert. Foto: imago stock&people

Am 18. Januar 1991 wurde Merkel als Ministerin für Frauen und Jugend vereidigt. Foto: imago stock&people

Im Dezember des Jahres wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Dresden zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Foto: Klaus Franke / dpa

Merkel und ihr Mentor Helmut Kohl beim CDU-Parteitag im November 1994. Foto: Tim Brakemeier / dpa

Alte Bekannte: Angela Merkel und Horst Seehofer im März 1995. Merkel war von Helmut Kohl nach der Bundestagswahl 1994 zur Umweltministerin ernannt worden, Seehofer war zu dieser Zeit Bundesgesundheitsminister. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel



1998 heiratete Angela Merkel den Quantenmechaniker Joachim Sauer, den sie 1984 kennengelernt hatte. Sauer brachte zwei Söhne aus seiner ersten Ehe mit in die Partnerschaft. Die beiden sind bis heute verheiratet. Foto: REUTERS / MICHAELA REHLE / REUTERS

Die Schlappe der CDU bei der Bundestagswahl 1998 bedeutete für Merkel indirekt einen Aufstieg. Wolfgang Schäuble beerbte Helmut Kohl als Parteivorsitzender – und ernannte Merkel zur Generalsekretärin. Foto: imago stock&people

1999 wurde die CDU-Spendenaffäre bekannt – und Merkel übte ohne Absprache mit Schäuble offen Kritik an Helmut Kohl. Sie erntete für diesen Schritt viel Kritik, wurde „Nestbeschmutzerin“ genannt, bekam aber auch viel Zuspruch. Als auch Schäuble durch die Affäre immer mehr belastet wurde und zurücktreten musste, war Merkel eine der wenigen unbelasteten Nachfolge-Optionen. Foto: imago stock&people

Am 10. April 2000 wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen zur Bundesvorsitzenden der Christdemokraten gewählt. Foto: Michael Urban / REUTERS

Edmund Stoiber und Angela Merkel im Januar 2002: Bei der Bundestagswahl im September des Jahres erhielten SPD und Grüne zusammen 306 von 603 Sitzen – Unions-Kanzlerkandidat Stoiber hatte keine Chance, SPD-Chef Gerhard Schröder blieb Kanzler. Merkel buhlte mit Friedrich Merz um den Fraktionsvorsitz der Union – schließlich soll Stoibers Unterstützung Merkel den Zuschlag gesichert haben. Foto: imago stock&people



Christian Wulff (l.), damaliger niedersächsischer CDU-Spitzenkandidat, Angela Merkel und Edmund Stoiber im Januar 2003: In diesem Jahr gab es CDU-Wahlerfolge bei den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen. Das stärkte die Position und den Einfluss der Oppositionsführerin Merkel im Bundestag. Foto: imago stock&people

2004 endete unter anderem die Amtszeit von Johannes Rau als Bundespräsident. Wolfgang Schäuble brachte sich für die Nachfolge in Stellung, wurde unter anderem von Friedrich Merz unterstützt. Am Ende wurde Horst Köhler (Mitte) gewählt, der als Kandidat Merkels galt. Foto: imago stock&people

Die SPD-Wahlschlappe in NRW im Mai 2005 veranlasste die Sozialdemokraten, eine vorgezogene Neuwahl des Bundestages anzustreben. Am 30. Mai entschieden sich CDU und CSU für Angela Merkel als Kandidatin. Foto: imago stock&people / imago/Hermann J. Knippertz

Die Kombo zeigt Fernsehbilder des TV-Duells am 4. September 2005 zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Unions-Kanzlerkandidatin Angela Merkel in Berlin. Foto: Alexander Rüsche / dpa

Die „Bild“-Zeitung vom 11. Oktober 2005: Die Wahl im September hatte kein allzu eindeutiges Resultat geliefert, schließlich einigten sich Union und SPD am 10. Oktober auf eine Große Koalition – mit Kanzlerin Merkel. Foto: imago stock&people



Angela Merkel gibt am 22. November 2005 gegenüber dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert den Amtseid im Bundestag ab. Foto: Peer Grimm / dpa

Auch Amtsvorgänger Gerhard Schröder gehörte zu den Gratulanten. Foto: Michael Hanschke / dpa

Die Kanzlerin fiebert mit, als „die Welt zu Gast bei Freunden“ ist: Angela Merkel beim Achtelfinale der Fußball-WM 2006 zwischen Gastgeber Deutschland und Schweden in München. Foto: imago stock&people

Angela Merkel bekommt in Juni 2007 Blumen von José Manuel Barroso, dem damaligen Präsidenten der Europäische Kommission. 2007 trat Merkel erstmals die EU-Ratspräsidentschaft an. Foto: imago stock&people

Die deutsch-französischen Beziehungen wurden unter Merkel, hier im Jahr 2007, wieder intensiver. Vor allem ihr Verhältnis zum damaligen Staatspräsident Nicolas Sarkozy war sehr eng. „Merkozy“ hielt als fester Begriff Einzug in die europäischen Medien. Foto: imago stock&people



Und auch das Verhältnis zum aktuellen französischen Präsidenten Emmanuel Macron kann sich sehen lassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

2008 hielt Merkel dann auch Einzug ins Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London. Später kamen noch weitere Figuren hinzu für Ausstellungen in Berlin und Amsterdam. Foto: imago stock&people / imago/Paulo Amorim

Bei der Bundestagswahl im September 2009 erhielten Union und FDP die notwendige Mehrheit der Stimmen für eine schwarz-gelbe Koalition. Merkel trat ihre zweite Amtszeit als Kanzlerin an – einer ihrer Stellvertreter in dieser Legislaturperiode war Guido Westerwelle. Foto: imago stock&people

Im Juni 2011 erhielt Merkel aus den Händen von US-Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung, die die USA zu vergeben haben – und nur eine von etlichen Ehrungen, die Merkel zuteil wurden. Foto: imago stock&people

Eine ihrer tiefgreifendsten Entscheidungen traf die Kanzlerin im Jahr 2011: Nach der Atomkatastrophe von Fukushima verkündete sie den schnellen Atomausstieg der Bundesregierung. Foto: imago stock&people



Im Wahlkampf 2009 war sie noch dafür eingetreten, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Es gab viel Kritik, auch parteiintern, der Großteil der Bevölkerung trug die Entscheidung allerdings mit. Foto: Michael Kappeler / dpa

Der Start von Merkels dritter Amtszeit: Nachdem die FDP bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 den Einzug in den Bundestag verpasst hatte, einigten sich die Parteispitzen Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) auf eine Große Koalition. Foto: imago stock&people

Merkel lässt sich im September 2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin für ein Selfie zusammen mit dem Flüchtling Shaker Kedida aus Mossul (Irak) fotografieren. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für ihre Reaktionen auf die Griechenlandkrise, die Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch den „Islamischen Staat“ ehrte das Time Magazine Angela Merkel als „Person of the Year 2015“. Vor der so betitelten „Kanzlerin der freien Welt“ hatten nur drei Deutsche diese Auszeichnung erhalten. Foto: Time Magazine

Angela Merkel heute: In der Flüchtlingskrise blieb sie ihrem liberalen Kurs treu, trotz großer Kritik von Unionspolitikern und einigen EU-Ländern. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



Das einzige TV-Duell zwischen Angela Merkel und ihrem Kontrahenten Martin Schulz (SPD) vor der Bundestagswahl 2017: Der Schlagabtausch zwischen den beiden Spitzenkandidaten wurde live im ZDF, in der ARD, bei RTL und Sat.1 am 3. September 2017 übertragen. Foto: HANDOUT / REUTERS

Aber auch Schulz konnte Merkel nicht gefährlich werden. Auch wenn sie mit 33 Prozent ein schlechteres Ergebnis als bei der Wahl 2013 holte, konnte Merkels Union die Wahl mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Sechs Monate nach der Bundestagswahl, am 14. März, haben die Abgeordneten Angela Merkel als Kanzlerin wiedergewählt. Für die CDU-Vorsitzende ist es die vierte Amtszeit. Foto: Michael Kappeler / dpa

Sie nahm die Wahl an. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Dabei hat Angela Merkel seit dem 7. Dezember ihr Pensum schon reduziert. Seither ist Merkel nur noch Kanzlerin. Parteivorsitzende der CDU ist Annegret Kramp-Karrenbauer.

Gerhard Schröder über Angela Merkel: „Als Kanzlerin hat man viel zu tun“

Alt-Kanzler Gerhard Schröder wurde kürzlich gefragt, wie er die Entscheidung Merkels, den Parteivorsitz abzugeben, beurteilt. Schröder halte den Schritt wegen der Arbeitsbelastung für richtig. „Dauerhaft Kanzler und Vorsitzender — das muss nicht sein. Wenn man Kanzlerin oder Kanzler ist, hat man so viel zu tun, dass die Zeit für Parteitermine fehlt“, sagte er vor ein paar Monaten der „Welt“.

2005 löste ihn Angela Merkel im Kanzleramt ab. Dass die Kanzlerin nach Ende ihrer vierten Amtszeit im Jahr 2021 nicht mehr antritt, ist klar. Dann könnte sie so lange wie Alt-Kanzler Helmut Kohl regiert haben.

Kommentar: Merkel soll vor 2021 aufhören: Schöner wird’s nicht

Nach ihrem Besuch in Goslar ist Angela Merkel am Mittwochabend noch weiter gefahren. In der Dresdener Frauenkirche traf sie sich auf der Konferenz „Moral und Maschinen“ mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Es ging um künstliche Intelligenz.

Wann sie in der Nacht nach Berlin zurückkehrte? Keine Auskunft darüber in ihrem harten Terminkalender.