Golf von Oman: Angriff auf Tanker von Hamburger Reederei

Berlin. Zwei Schiffe sind am Donnerstag im Golf von Oman angegriffen worden. 21 Seeleute wurden von der „Kokuka Courageous“ evakuiert. Nach einem kurzen Aufenthalt auf dem nahe gelegenen Schiff „Coastal Ace“ wurde die Crew von einem US-Marineschiff aufgenommen.

Die USA machen indes den Iran für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman verantwortlich. „Es ist die Einschätzung der US-Regierung, dass die Islamische Republik Iran verantwortlich für die Angriffe ist, zu denen es heute im Golf von Oman kam“, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag in Washington bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Diese Einschätzung basiere unter anderem auf Geheimdienstinformationen, auf den eingesetzten Waffen und auf ähnlichen Angriffen in jüngster Vergangenheit.

Auf Twitter schrieb Pompeo, die Angriffe seien eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit und eine „nicht hinnehmbare Eskalation der Spannung durch den Iran“. Am Nachmittag (Ortszeit) wollte sich in New York der UN-Sicherheitsrat mit dem Vorfall befassen. Mehrere Diplomaten bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass die USA die Gespräche hinter verschlossenen Türen beantragt haben.

Saudi-Arabien verurteilte die mutmaßlichen Angriffe verurteilt. Das Königreich verfolge die Nachrichten über die „Terroroperationen“ mit großer Sorge, sagte der saudische Energieminister Chalid al-Falih, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Donnerstagabend meldete. Das Land werde die nötigen Maßnahmen ergreifen, um seine Häfen zu schützen. Das Energieministerium in Riad und der saudische Ölriese Aramco hätten ihre Bereitschaft erhöht, um solchen feindlichen Akten zu begegnen.

Ein Mitglied der Crew offenbar leicht verletzt

„Die Crew ist in Sicherheit“, sagte am Donnerstag ein Londoner Sprecher des in Singapur ansässigen Unternehmens Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), deren Holdinggesellschaft die Hamburger Bernhard Schulte GmbH & Co. KG ist. Er betonte, dass sich die 21 Besatzungsmitglieder nicht in Obhut der iranischen Behörden befänden.

Der Sprecher konnte nicht konkret sagen, was bei dem Zwischenfall passiert ist. Er gehe aber aufgrund der verschiedenen Medienberichte von „etwas Feindseligem“ aus. Die Besatzung habe das Schiff aus Sicherheitsgründen verlassen. Ob es ein Feuer an Bord gegeben habe, könne er nicht sagen. Bei den Seeleuten handelt es sich um Philippiner. Ein Mitglied sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden.

Heiko Maas: Angriff auf Tanker vor Oman ist „Bedrohung für den Frieden“

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Angriffe unterdessen als „außerordentlich beunruhigend“ bezeichnet. „Die Vorfälle sind das Gegenteil von dem, was wir in der jetzigen ohnehin schon angespannten Lage in der Region gebrauchen können“, sagte er am Donnerstag in Berlin. „Das sind Ereignisse, die zur Eskalation führen können.“

Angriffe auf Handelsschiffe stellten nicht nur eine Bedrohung für offene Handelswege dar. „In der aktuellen Situation sind sie auch eine Bedrohung für den Frieden.“ Maas war erst am Montag von einer viertägigen Reise durch die Krisenregion im Nahen und Mittleren Osten zurückgekehrt, bei der er den Iran, den Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien besucht hatte.

Tanker-Angriff zwischen Oman und Iran – was bisher bekannt ist

Zwei Schiffe sind angegriffen worden

Ein Tanker fuhr für eine Hamburger Reederei

Die Besatzungen wurden evakuiert, ein Mensch ist verletzt

Mutmaßlich wurden Tornados, eventuell auch Seeminen eingesetzt

Erst Ende Mai vier Angriffe auf Tanker – Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Iran

Die Ölpreise sind nach dem Vorfall sofort angezogen

EU rät zur Zurückhaltung: Region nicht weiter destabilisieren

Angriff auf Schiff im Golf von Oman: Eigner ist unbekannt

Die Behörden in der Region würden darauf achten, dass das Schiff sicher sei, sagte der BSM-Sprecher am Donnerstag. Die 25.000 Tonnen schwere Methanol-Ladung sei intakt, der Frachter drohe nicht zu sinken. Es sei klar, dass der Schaden begutachtet und repariert werden müsse.

Wer nun der Eigner des Schiffes ist, konnte der Sprecher nicht sagen. Angesichts von Berichten über ein deutsches Schiff erklärte die Hamburger Staatsanwaltschaft, dass sie Kontakt mit der Reederei aufgenommen habe. Dabei sei festgestellt worden: „Das Schiff wird nicht von Deutschland aus betrieben oder verwaltet“, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach.

Der Verband Deutscher Reeder zeigte sich über die Vorfälle im Golf von Oman besorgt: „Die zivile Schifffahrt, insbesondere unschuldige Seeleute, derartig feige und brutal zu attackieren, ist verantwortungslos“, erklärte Verbandspräsident Alfred Hartmann. „Wir hoffen, dass sich alle Beteiligten vor Ort jetzt um Aufklärung und Deeskalation bemühen.“

Norwegischer Öltanker im Golf von Oman attackiert: Feuer auf Schiff

Nach einer Explosion brennt es zudem auf dem Öltanker „Front Altair“ der norwegischen Reederei Frontline. Das Schiff befindet sich derzeit vor der Küste des Omans. Auch dieses wurde evakuiert, hier waren es 23 Besatzungsmitglieder, die laut der Reederei Frontline in Sicherheit gebracht werden konnten. „NBC“ zitiert Sprecher Martin Baxendale: „Wir klären derzeit, was sich genau an Bord zugetragen hat.“

Bisher sei nur klar, dass es eine Explosion und einen Brand an Bord der „Front Altair“ gegeben habe, sagte ein Sprecher der Tankerreederei Frontline der Deutschen Presse-Agentur. Berichte, das Schiff sei bereits gesunken, stimmten nicht. „Es ist nicht gesunken“, sagte er.

Dass der norwegische Tanker vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emiraten von einem Torpedo getroffen worden, berichtete die Schifffahrtszeitung „Tradewinds“ unter Berufung auf Branchenkreise. Laut einem anderen Insider könnte das Schiff auch von einer Seemine getroffen worden sein. Die Besatzung sei von einem anderen Schiff an Bord genommen worden.

Das Unglück hat sich im Golf von Oman ereignet, der auf dieser Google-Karte zu sehen ist.

EU: Keine vorschnellen Reaktionen nach Vorfall mit Tankern

Die EU hat nach den schweren Zwischenfällen vor vorschnellen Reaktionen gewarnt. “Die Region braucht keine weiteren Elemente der Destabilisierung und keine weiteren Spannungen“, sagte die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Donnerstag in Brüssel. Man rufe deswegen zu äußerster Zurückhaltung und zum Unterlassen jeglicher Provokationen auf.

Russland sprach sich dagegen aus, dem Iran die Verantwortung für den Vorfall zu geben. „Wir beobachten in letzter Zeit eine sich verstärkende Kampagne des politisch-psychologischen und militärischen Drucks auf den Iran“, sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow der Agentur Interfax zufolge am Donnerstag.

Nach den Vorfällen mit zwei Schiffen im Golf von Oman hat das norwegische Seefahrtsamt seine Sicherheitsstufe für das betroffene Gebiet erhöht. „Wegen der Angriffe und der unklaren Umstände“ rate man unter norwegischer Flagge fahrenden Schiffen, sich von iranischen Territorialgewässern deutlich fernzuhalten, erklärte die Behörde am Donnerstag.

Tanker laut omanischer Küstenwache angegriffen

Die omanische Küstenwache erklärte der norwegischen Zeitung „Dagbladet“, es habe einen Angriff gegeben. Es sei zu einer Explosion an Bord des norwegischen Schiffes gekommen, sagte ein Küstenwachensprecher der Zeitung. Demnach geschah der Vorfall in iranischen Gewässern. Deshalb stehe man in Kontakt mit den iranischen Behörden, wurde der Sprecher vom „Dagbladet“ zitiert.

Auch die Crew des deutschen Schiffes sei evakuiert worden. Die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete, ein iranisches Schiff habe die 44 Seeleute der beiden beschädigten Öltanker aufgenommen. Sie seien in einen Hafen des Irans gebracht worden.

US-Marine habe zwei Notrufe erhalten

Die US-Marine – die fünfte Flotte ist in Bahrain stationiert – erklärte, sie habe zwei getrennte Notrufe erhalten und sei mit eigenen Schiffen zu einem Hilfseinsatz vor Ort. Erst Mitte Mai waren vier Öltanker vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate attackiert worden. Saudi-Arabien machte den Iran und von ihm unterstützte Kräfte dafür verantwortlich.

Der Iran wies die Vorwürfe zurück. Auch die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich zuletzt massiv verschärft. Der Golf von Oman ist über die Straße von Hormus mit dem Persischen Golf verbunden. Die USA sendeten Flugzeugträger und Bomber Richtung Iran.

Ölpreise sind direkt nach dem Vorfall stark angezogen

Die Ölpreise sind nach dem Vorfall stark gestiegen. Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 62,05 US-Dollar. Das waren 2,05 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,49 Dollar auf 52,63 Dollar. Zeitweise waren die Ölpreise noch stärker gestiegen.

Brisant für den Ölhandel ist der Ort der Angriffe: Der Golf von Oman liegt in der Nähe der Meeresenge von Hormus, der die ölreiche persische Golfregion mit dem offenen Meer verbindet. Über diese Verbindung läuft ein erheblicher Teil des weltweiten Rohöltransports per Schiff. Iran hat mehrfach gedroht, die Straße von Hormus zu blockieren. Fachleute rechnen in diesem Fall mit starken Preissteigerungen.

„Kokuka Courageous“ fährt unter Flagge Panamas

Die „Kokuka Courageous“ ist ein 170 Meter langer und knapp 27 Meter breites Tankschiff, das unter der Flagge Panamas fährt und von der BSM Bernhard Schulte Shipmanagement bereedert wird.

BSM ist eine der größten deutschen Bereederungsgesellschaften, die derzeit den Betrieb von 160 Massengutfrachtern, 162 Containerschiffen, 190 Chemie-Tankern und 90 Gas-Tankschiffen organisiert. BSM ist ein Teil der Schulte Gruppe mit Hauptsitz am Vorsetzen in Hamburg. Die BSM betreibt zehn Zentren fürs Schiffsmanagement weltweit.

Schiffe waren nach Asien unterwegs

Der 2016 gebaute Öltanker „Front Altair“ fährt unter der Flagge der Marschallinseln. Er war nach Angaben des Dienstes „Marine Traffic“ auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nach Taiwan. Frontline gilt als die größte Tankerflotte der Erde. Sie ist im Besitz des norwegischen Milliardärs John Frederiksen.

Die „Kokuka Courageous“ hatte „Marine Traffic“ zufolge vor drei Tagen in Saudi-Arabien abgelegt und war unterwegs nach Singapur.

Vor wenigen Tagen kam es zu einem Schiffsunglück in Russland: Es gab Tote und Verletzte nach der Explosion auf russischem Öltanker – allerdings nichts aufgrund eines Angriffes, sondern eines Unfalls.