Petition gegen Besteuerung von Tampons - wie es in der Debatte weitergeht

Berlin. Bislang haben sich mehr als 81.000 Menschen dafür ausgesprochen: Periodenprodukte wie Binden, Tampons oder Menstruationstassen sollen kein Luxusprodukt sein. In einer Online-Petition forderten sie daher den Bundestag dazu auf, die Mehrwertsteuer für die Artikel von aktuell 19 Prozent auf sieben Prozent zu senken.

Unter dem Titel „Keinluxus“ erreichte der Antrag innerhalb von vier Wochen die nötige Grenze von 50.000 Unterschriften. Worum geht es genau? Ein Überblick.

Worum geht es in der Petition?

Die Unterzeichner fordern, dass die notwendigen Hygieneartikel, ähnlich wie Lebensmittel, zum Grundbedarf gezählt werden. Binden, Tampons und Menstruationstassen sollten daher, so die Forderung, mit dem ermäßigten Satz von sieben Prozent statt wie bisher mit 19 Prozent besteuert werden.

Zur Begründung heißt es: Die bisherige Regelung diskriminiere systematisch alle „Menstruierenden, meistens sind es Frauen, aller gesellschaftlichen Schichten und finanzieller Hintergründe“. Die Periode sei unausweichlich. Frauen menstruierten etwa 40 Jahre ihres Lebens einmal im Monat für etwa drei bis fünf Tage – ob sie wollen oder nicht.

Warum sollten Menstruationsprodukte günstiger werden?

„Menstruationsprodukte sind Grundbedarf. Das sind keine Produkte, auf die man verzichten kann“, erklärt Cordelia Röders-Arnold, Marketingexpertin für Periodenprodukte und selbsternannte Menstruationsforscherin beim Berliner Startup und Kondomhersteller Einhorn .

Das Unternehmen ist einer der Initiatoren der Petition. Dass Frauen nicht nur bei Tampons, sondern auch bei Gehalt und Elternzeit benachteiligt werden , zeigen zahlreiche Studien.

Wie groß der Unterschied wäre, zeigt eine einfache Rechnung: Eine 32er Packung Markentampons kostet in der Drogerie 3,25 Euro, 19 Prozent Mehrwertsteuer inklusive. Bei einem Steuersatz von sieben Prozent spart man bei jeder Packung 39 Cent. Der Hartz-IV-Anteil, der für Hygiene vorgesehen ist, beträgt im Monat 15,55 Euro. „Für Personen, die an diesem unteren Ende lebten, ist jeder Euro etwas wert“, erklärt Nanna-Josephine Roloff, eine weitere Befürworterin der niedrigeren Mehrwertsteuer, im Deutschlandfunk.

Auch interessant: Wie Regelschmerzen auftreten und was dagegen hilft

Warum werden Produkte überhaupt unterschiedlich besteuert?

Dass man in Deutschland und den meisten Ländern mindestens zwei verschiedene Mehrwertsteuersätze kennt, hat einen guten Grund: Es sollten all jene Produkte geringer beteuert werden, die grundlegende Bedürfnisse erfüllen.

Diese Ermäßigungen sollten, so der Grundgedanke von 1963, nicht nur für Lebensmittel gelten, sondern auch für Bildung und Kultur. Eintrittskarten ins Fußballstadion, Kino oder Theater, Zeitungen und Bücher oder auch der öffentliche Nahverkehr werden daher mit sieben Prozent besteuert.

Umstritten ist jedoch, welche Produkte als Grundbedarf gelten – und welche nicht. In vielen Fällen erscheint die Zuordnung willkürlich. So werden Babynahrung, Fruchtsaft, Mineralwasser und Medikamente mit 19 Prozent besteuert, Katzenfutter, Trüffel und sogar Brennholz oder Münzsammlungen dagegen mit sieben Prozent. Für Kartoffeln sind es sieben Prozent, für Süßkartoffeln 19 Prozent. Für Hundekekse sieben Prozent, für Kinderkekse 19 Prozent. Viele sprechen vom „Mehrwertsteuer-Irrsinn “ und meinen: Die Mehrwertsteuer ist dringend reformbedürftig .

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

Auch in vielen Ländern gibt es Proteste gegen die zusätzlichen Kosten auf Tampons, Binden oder Menstruationstassen. Zuletzt waren die in Australien erfolgreich. Zu Beginn dieses Jahres wurde die „Tampon-Steuer “ dort ganz abgeschafft, genauso wie in Irland, Kanada, Kenia, Indien, Mauritius und einigen US-Staaten.

Schottland verabschiedete im letzten Jahr sogar einen 5,2-Millionen-Pfund-Plan, der 395.000 Schülern und Studenten im Land Hygieneartikel frei zugänglich machen soll.

In anderen Ländern hingegen liegen die Steuern auf Periodenprodukte höher als in Deutschland. In Österreich werden sie mit 20 Prozent besteuert, in Schweden mit 25 Prozent, in Ungarn mit 27 Prozent.

Zu echten Luxusprodukten werden sie in vielen Entwicklungsländern. In Uganda beispielsweise kostet ein Paket Binden im Schnitt zwei US-Dollar – also mehr, als ein Drittel dessen, was Menschen dort am Tag im Schnitt verdienen. In Timor Leste müssen Frauen für acht Binden etwa einen US-Dollar zahlen, obwohl fast die Hälfte der Menschen dort weniger als 1,90 US-Dollar am Tag verdient.

Weil sich viele Mädchen und Frauen in diesen Ländern die Produkte nicht leisten können, verlassen sie während ihrer Periode das Haus nicht mehr und verpassen dadurch den Schulunterricht, können nicht zur Arbeit gehen oder müssen sich mit Notlösungen wie Blättern oder alten Stofflappen behelfen.

Wie geht’s nach der erfolgreichen Petition weiter?

Bis die Forderung der Unterzeichner in die Realität umgesetzt werden könnte, müssen noch einige bürokratische Schritte folgen. Der Petitionsausschuss des Bundestages wird sich nun in seiner nächsten Sitzung öffentlich mit dem Anliegen der Unterzeichner beschäftigen. Die Initiatoren können in der Sitzung ihre Sicht auf die Dinge persönlich vortragen.

Der Bundestag kann dann eine Empfehlung an die Bundesregierung geben, die sich dann dem Anliegen annehmen muss. Sie kann die Empfehlung dann umsetzen – oder auch ablehnen.

Seitens des Finanzministeriums heißt es, dass eine ermäßigte Besteuerung von Frauenhygieneprodukten „nach EU-Vorgaben zulässig, aber nicht zwingend“ sei. (mit dpa)