CDU und Rezo: Will AKK die Meinungsfreiheit vor Wahlen beschneiden?

Grüner Höhenflug- So hat das Rezo-Video bei der Europawahl mobilisiert

Grüner Höhenflug: So hat das Rezo-Video bei der Europawahl mobilisiert

Grüner Höhenflug: So hat das Rezo-Video bei der Europawahl mobilisiert Michael Kellner: Der Bundesgeschäftsführer der Grünen erklärt im Interview, welche Rolle Rezo und die YouTuber bei der Europawahl 2019 gespielt haben.

Youtuber Rezo und CDU: Will Kramp-Karrenbauer Youtuber regulieren?

Berlin. Eigentlich könnte CDU-Chefin Annegret Kamp-Karrenbauer etwas Ruhe derzeit wohl gut gebrauchen: Glücklich ist bei den Christdemokraten niemand mit dem Ergebnis der Europawahl. Doch anstatt ruhig die Scherben aufzukehren, poltert AKK weiter. Nicht absichtlich wohl. Aber mit Anlauf.

Im Konrad-Adenauer-Haus sprach die Saarländerin über das Wahlergebnis, und auch über den Einfluss einen jungen Mannes auf eben jenes: Rezo, Youtuber, hatte kurz vor der Abstimmung ein Video veröffentlicht, in der er mit der CDU abrechnet. Welche Fehler sie macht, welche wissenschaftlichen Fakten sie ignoriere. Die Resonanz: Gigantisch. zehn Millionen Menschen sehen zu, darunter sehr viele junge.

Und AKK? Reagiert nach der Wahl mit einem Sätzen, die schnell Wellen schlagen. Sie bezieht sich dabei auch auf ein zweites Rezo-Video, in dem auch 70 weitere Youtuber ihre Fans dazu aufrufen, nicht für die CDU oder SPD (und erst recht nicht die AfD) zu stimmen.

AKK, Rezo und die Meinungsfreiheit – was will die Parteichefin?

Rezo und die CDU: Wohl vorerst weiter keine Freunde.

Foto: - / dpa

So erklärt die Parteichefin, sie würde gern mal sehen, was los wäre, würden 70 Redaktionen dazu aufrufen, bestimmte Parteien nicht zu wählen. Und ergänzt: „„Man müsse darüber reden: ,Was sind Regeln aus dem analogen Bereich, und welche Regeln gelten auch für den digitalen Bereich?’“

Das wird ihr von vielen bei Twitter und Facebook schnell als Aufruf zum Maulkorb vorgeworfen. AKK wolle die Meinungsfreiheit beschränken, schimpfen viele. Einige sehen in ihren Äußerungen den versteckten Willen, die Demokratie abzuschaffen. Viele wunderten sich auch, wie sie Redaktionen mit Youtubern gleichsetzen könne.

Virales Video: So rechnet der YouTuber Rezo mit der CDU ab Virales Video: So rechnet der YouTuber Rezo mit der CDU ab Virales Video- So rechnet der YouTuber Rezo mit der CDU ab

AKK twittert – und irritiert viele Leser noch weitaus mehr

Offenbar sind die Kommentare auch bei der Parteichefin angekommen. Am Abend twitterte sie, es sei „absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen.“ Weiter erklärt sie, „Meinungsfreiheit ist hohes Gut in der Demokratie. Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten.“

Es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen. Meinungsfreiheit ist hohes Gut in der Demokratie. Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten. #Rezo #Youtuber — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) May 27, 2019

Wenn einflussreiche Journalisten oder #Youtuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur. Es sind gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen. #Rezo — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) May 27, 2019

Genau daran stören sich allerdings auch in den Kommentaren unter dem Post sofort viele. Denn: Warum sollte ein Youtuber vor einer Wahl nicht seine Meinung kundtun dürfen?, fragen viele.

„Wenn einflussreiche Journalisten oder #Youtuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur“, erläutert AKK weiter in einem zweiten Tweet. „Es sind gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen.“ Beide Posts sind mit dem Hashtag #Rezo versehen.

Rezo - Die Zerstörung der CDU

Nutzer fragen, ob AKK Rezos Intention verstanden hat

Viele Nutzer weisen in den Kommentaren auch umgehen darauf hin, dass AKK den Sinn des Videos nicht begriffen habe. Es gehe nicht um einen Aufruf zur Zerstörung der CDU: „Der Titel soll implizieren, dass das Video Inhalte enthält, die geeignet sind, die Union (-argumentativ-) zu zerstören, was ja auch ganz gut gelungen ist“, schreib @TheJeed.

Tatsächlich geht es Rezo in seinen Aussagen vor allem auch darum, aufzuzeigen, dass die Partei sich selbst zerstöre. Zudem stellt sich die Frage: Kann ein Youtuber eine Partei „zerstören“?

Mehrheitlich wird AKK aber in den Kommentaren auf das Recht zur freien Meinungsäußerung hingewiesen. Inwiefern dieses vor Wahlen in Regeln gegossen werden soll, erklärt Kramp-Karrenbauer vorerst nicht. Und Rezo zwingt die CDU weiter, sich unbequemen Fragen zu stellen.