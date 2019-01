Justizministerin Barley: Mietpreisbremse ist ein Erfolg

Protest gegen zu hohe Mieten: Im vergangenen Jahr demonstrierten in Hamburg Mieter gegen Wucherpreise. Die Mietpreisbremse soll dagegen wirken.

Berlin. Steigender Mietenwucher in den Metropolen, Klagen vor Gericht und viele Unsicherheiten: Die Mietpreisbremse soll eigentlich Mieter vor exorbitanten Wohnpreisen schützen, macht aber vor allem immer wieder durch Unwirksamkeiten auf sich aufmerksam.

Trotzdem ziehen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) eine positive Bilanz zur Mietpreisbremse. Grundlage für diese Auffassung bietet eine Auswertung, die das DIW und das Justizministerium gemeinsam vorgenommen haben.

Folgen der Mietpreisbremse: Geringer Anstieg, teure Neubaupreise

DIW-Studienautor Claus Michelsen betonte, dass die Mietpreisbremse spürbare Wirkung entfalte. Später schiebt er nach, dass diese Wirkung allerdings moderat sei: Der Anstieg der Mietpreise, der abgemildert werden konnte, läge zwischen zwei und vier Prozent.

Dafür hätten sich die von Immobilienverbänden geäußerte Befürchtung, die Bremse würde Investitionen in Neubauten und Renovierungen verhindern, nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: Die Neubaupreise seien stärker gestiegen, freies Bauland sei attraktiver geworden.

Wohnen war noch nie so teuer wie aktuell

So kommt es allerdings zu einem Paradoxon: Denn Neubauten fallen nicht in die Mietpreisbremse, beeinflussen aber den örtlichen Mietspiegel, der die Durchschnittsmieten einer Stadt misst und die Berechnungsgrundlage der Mietpreisbremse ist.

Ergo: Je teurer die Neubauten sind, desto höher ist der Mietspiegel, desto teurer sind die Mieten. Für Michelsen ist das ein eher geringes Problem, da Neubauten im Mietsegment nur einen geringen Anteil hätten.

Dennoch: Eine am Mittwoch vorgestellte Auswertung des Onlineportals Immowelt ergab, dass Wohnen in Großstädten noch nie so teuer war wie aktuell.

In sieben Bundesländern gilt die Bremse derzeit nicht

Dennoch ist Katarina Barley vom Erfolg der Bremse überzeugt: „Wo die Mietpreisbremse gilt, verlangsamt sich der Anstieg der Mietpreise“, fasste die Justizministerin zusammen.

Ihre Einschränkung zielte direkt auf ein Problem: In vielen Bundesländern gilt die Mietpreisbremse nicht. In Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen und Hamburg erklärten Gerichte das Instrument für ungültig.

Nur in Hamburg ist die Mietpreisbremse dennoch vollständig wieder aufgenommen worden. Im Saarland, in Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde das Instrument nie eingeführt.

Zufrieden mit der Mietpreisbremse: Bundesjustizministerin Katarina Barley sieht in dem Instrument einen Erfolg.

Foto: Michele Tantussi / REUTERS

Selbst Politiker sind sich nicht einig über Ausnahmen

Wo sie gilt, herrschen Unsicherheiten. Beispielsweise bei der Frage, welche Ausnahmen gelten. Für Neubauten, umfassende Modernisierungen und einer vorherigen Miete, die bereits über dem Preisdeckel liegt, gilt die Mietpreisbremse nicht.

Selbst die Politiker sind sich uneins, wie es sich mit möblierten Wohnungen verhält. Barleys SPD-Parteikollegin und Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen fordert gegenüber unserer Redaktion, dass „die Mietpreisbremse auch für möblierte Wohnungen gelten“ soll.

Hier unterscheiden sich Theorie und Praxis: Im Gesetzestext gibt es keine Einschränkung für möbliertes Wohnen. In der Praxis berufen sich dennoch viele Vermieter darauf. Wenn selbst Politiker nicht sicher sind, wie es mit möbliertem Wohnen aussieht, wie soll es dann der Mieter können?

Drei Viertel aller Klagen sind erfolgreich

Daher fordert Nissen, dass „bei jedem neuen Mietvertrag ein Informationsblatt über die Regelungen zur Mietpreisbremse beigelegt wird“. Auch Claus Michelesen kommt in der Evaluierung der Mietpreisbremse zu dem Schluss, dass der „Vollzug vereinfacht“, der Mieter also bessere Kenntnis über seine Rechte haben müsse.

Wer sich mit dem Instrument auskennt, hat bei einer Klage gute Aussichten auf Erfolg. Drei Viertel der Kläger hätten der Auswertung zu Folge Recht erhalten und im Durchschnitt künftig 167 Euro monatlich gespart. Bei einer Klage musste die Miete sogar um 650 Euro im Monat gesenkt werden. Der Großteil der Klagen wurde in Berlin gestellt.

Erste Mietpreisbremse läuft bereits im Juli aus

Ob Mieter künftig überhaupt noch die Chance haben, die Mietpreisbremse zu nutzen, wird sich erst im Frühjahr entscheiden. Dann wird im Bundestag die Verlängerung der Mietpreisbremse verhandelt.

Eile ist durchaus geboten: Denn während in den meisten Bundesländern die Mietpreisbremse bis 2020 gilt, läuft sie in Hessen bereits im Juli diesen Jahres aus. Frankfurt, Deutschlands zweitteuerste Stadt, stände dann ohne Mietpreisschutz dar.

Offener Ausgang der Parlamentsdebatte

Allerdings wird Katarina Barley dafür noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Denn dass die Mietpreisbremse verlängert wird, ist keineswegs sicher. In der CDU/CSU hatte man zuletzt immer wieder auf die Evaluierung verwiesen, jetzt teilte die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker in einem Statement mit, dass sich aus den Ergebnissen noch „keinerlei Schlussfolgerungen ziehen“ lassen könnten.

Wie sich die Opposition verhält, ist ebenfalls noch nicht absehbar. Grüne und Linke unterstützen grundsätzlich die Mietpreisbremse, würden sie aber gerne verschärfen.

FDP und AfD lehnen sie ab. „Frau Barley kann sich gerne in die 300-Personen-Schlange einer Wohnungsbesichtigung stellen und den Wohnungssuchenden von einer spürbaren Wirkung erzählen“, sagte Daniel Föst, bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP, unserer Redaktion.

Kritiker berufen sich auf die Befristung

„Die Mietpreisbremse war nicht ohne Grund zeitlich begrenzt, denn sie sollte kurzfristig Abhilfe schaffen“, führt Föst fort. „Das hat nicht geklappt. Die wirkungslose Mietpreisbremse nun auch noch zu verlängern, wäre reichlich unsinnig“, so der FDP-Politiker.

In dieselbe Kerbe schlägt auch Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD. „Die Mietpreisbremse sollte nur für einen Übergangszeitraum von fünf Jahren gelten, um während dieser Zeit vor allem den Ländern die Zeit zu geben, den Neubau von Wohnungen anzukurbeln und dadurch Entlastung auf dem Wohnungsmarkt zu schaffen“, sagte Schick.

Allerdings sei in dieser Zeit nicht genug für den Wohnungsbau getan worden. Daher würden die Ergebnisse der Evaluierung in eine „völlig falsche Richtung“ gehen.