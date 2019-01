Nach gescheitertem Brexit-Abkommen: Theresa May will Plan B vorstellen

May ruft Parlament zur Geschlossenheit in Brexit-Frage auf

Sie habe Politiker aller Parteien zu Beratungen eingeladen, sagte die britische Premierministerin Theresa May am Mittwochabend in London.

May ruft Parlament zur Geschlossenheit in Brexit-Frage auf

Theresa May will eine Erklärung abgeben. Die EU, Berlin und die Briten fragen sich: Wie geht es nach dem gescheiterten Abkommen weiter?

EU-Austritt Plan B für Brexit: Was hat Regierungschefin Theresa May vor?

London/Berlin. An diesem Montag will die britische Premierministerin Theresa May eine Erklärung zum Plan B für ihr gescheitertes Brexit-Abkommen präsentieren.

Ihre Rede ist für 16.30 Uhr deutscher Zeit geplant. Ob May ein konkretes Konzept vorstellen wird, wie sie den Brexit-Deal durchs Parlament bringen will, ist noch unklar. Wahrscheinlicher ist, dass sie einen Fahrplan präsentiert.

Großbritannien will bereits am 29. März aus der Staatengemeinschaft austreten. Das mit der Europäischen Union ausgehandelte Abkommen wurde in der vergangenen Woche im Parlament mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Einem folgenden Misstrauensvotum hielt die Premierministeri n jedoch stand.

Opposition lehnte Gespräche mit May ab

Nach der gescheiterten Abstimmung hatte May angekündigt, Gespräche mit Vertretern aller Parteien zu führen. Jeremy Corbyn von der Labour-Partei hatte ein Treffen mit May jedoch ausgeschlossen, solange sie einen Brexit ohne Abkommen, also einen chaotischen Brexit, nicht ausschließt. May schließt das aber aus.

Es gibt jedoch Pläne von Oppositionsabgeordneten und EU-freundlichen Rebellen im Regierungslager, einen Aufschub des Brexit-Datums zu erzwingen, sollte sich ein Austritt ohne Abkommen abzeichnen.

Noch am Montag sollen dafür mehrere Änderungsanträge für Mays Beschlussvorlage vorgebracht werden. Abgestimmt werden soll darüber am 29. Januar. Eine weitere Abstimmung über das Brexit-Abkommen wird nicht vor Mitte Februar erwartet.

May gewinnt Vertrauensabstimmung knapp 325 Abgeordnete erklärten, sie stünden hinter ihrer Regierung. Während 306 Parlamentarier sich gegen Theresa May und ihr Kabinett wandten. May gewinnt Vertrauensabstimmung knapp

Heiko Maas: Wofür gibt es eine Mehrheit in London?

In den britischen Medien wird derweil spekuliert, May habe den Konsens mit der Opposition bereits aufgegeben. Stattdessen wolle sie sich darauf konzentrieren, die Brexit-Hardliner in ihrer eigenen Partei und die nordirische-protestantische DUP zu überzeugen.

Dafür wolle sie bei der EU um Zugeständnisse hinsichtlich der Backstop genannten Garantie für eine offene Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland werben. Mays Minderheitsregierung ist von den DUP-Stimmen abhängig.

In der Bundesrepublik und im EU-Parlament warteten Politiker gespannt auf Mays Lösungsvorschläge. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Rande eines EU-Treffens: „Wir müssen jetzt endlich wissen, was man in London will und wofür es eine Mehrheit im Parlament gibt.“ Danach könne man mit Großbritannien darüber reden, wie ein Brexit ohne Abkommen zu verhindern sei. „Denn das wollen ja anscheinend alle.“

Zollunion statt Nationenunion

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn schlug vor, sich auf die Option einer Zollunion zu konzentrieren. „Damit könnte man die irische Frage lösen und man könnte auch ein Chaos verhindern am 30. März“, sagte er in Brüssel. Ein Austritt Großbritanniens ohne Abkommen führe unweigerlich dazu, dass es wieder Grenzkontrollen und Zölle gebe. „Das will ja keiner“, so Asselborn. (dpa/aba)