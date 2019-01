Mauer-Vergleich: Donald Trump provoziert auf Instagram

Donald Trump sprach am Donnerstag im Weißen Haus über den Haushalt. Auf Instagram provozierte er derweil mit einem Vergleich zur Fantasy-Fernsehserie „Game of Thrones“.

Auf Instagram postet der US-Präsident den Spruch „The Wall is coming“. Es ist nicht sein erster Vergleich mit „Game-of-Thrones“.

Washington. US-Präsident Donald Trump hat den Bau der geplanten Grenzmauer zu Mexiko mit der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ verglichen – und zieht damit viel Kritik und Spott auf sich.

Trump postete ein Foto von sich über einer Mauer auf Instagram. Dazu prangt der Spruch „The Wall is coming“ (übersetzt: „Die Mauer kommt“) auf dem Bild. Das „O“ in „coming“ ist dabei wie bei der Serie mit zwei senkrechten Strichen durchzogen.

In „Game of Thrones“ ist das Leitmotiv der Serie der Spruch „Winter is coming“ („Der Winter kommt“). Außerdem schützt in der Serie eine riesige Mauer aus Eis die Bewohner der „Sieben Königslande“ vor einer Invasion von Untoten.

Zweiter „Game-of-Thrones“-Vergleich binnen zwei Tagen

Es ist schon der zweite „Game-of-Thrones“-Vergleich von Donald Trump in dieser Woche. Am Mittwoch hatte der 72-Jährige vor einer Kabinettssitzung ein Plakat mit dem Spruch „Sanctions are coming. November 4“ („Sanktionen werden kommen. 4. November“) veröffentlicht. Auch bei diesem Spruch waren die „O“s durchgestrichen.

Am Mittwoch stellte Donald Trump sein Poster in Anlehnung an „Game-of-Thrones“ vor einer Kabinettssitzung vor.

Foto: JIM YOUNG / REUTERS

Erstmalig war das Bild im November im Zuge der Iran-Sanktionen bekanntgeworden. Damals war das Datum allerdings noch mit „November 5“ datiert, Donald Trump hatte es auf Twitter gepostet.

Nun legte Trump mit dem zweiten Vergleich nach. Dafür erntete er prompt Spott, denn der Vergleich hapert. In „Game-of-Thrones“ zerbricht die Mauer.

Trump fordert vehement den Mauerbau

Der Hintergrund für das Bild sind die laufenden Haushaltsverhandlungen in den USA. Trump möchte die Finanzierung einer Mauer an der mexikanischen Grenze durchsetzen.

Schon im Wahlkampf hatte der US-Präsident eine Mauer zu Mexiko versprochen, ursprünglich wollte er diese in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit realisieren. Daraus wurde nichts .

Der republikanische Präsident verfolgt mit dem Mauerbau das Ziel, die illegale Einwanderung zu begrenzen. Am Rio Grande wurde im Frühjahr 2018 Stacheldraht installiert, im November beorderte Trump die Nationalgarde an die mexikanische Grenze.

Der Milliardär Donald Trump ist der Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner. Bei vielem, was der Immobilien-Tycoon von sich gibt, glauben Beobachter, sie hätten nicht richtig gehört – nicht selten auch seine Partei-Kollegen. Hier eine Auswahl der schlimmsten Sprüche Donald Trumps. Foto: Erik S. Lesser / dpa

Für die größte Aufregung hat im Wahlkampf ein Video-Mitschnitt aus dem Jahr 2005 gesorgt. Darauf ist zu hören, wie Donald Trump sich extrem vulgär und sexistisch über Frauen äußert. Kurz vor dem Zusammentreffen mit einer Schauspielerin sagt er zu einem TV-Moderator: „Ich sollte besser ein paar TicTacs nehmen, nur falls ich sie küsse. Weißt du, Schönheit zieht mich automatisch an. Ich fange einfach an, sie zu küssen. (...) Ich warte gar nicht ab. Und wenn du ein Star bist, lassen sie dich das machen. Sie lassen dich alles machen. Du kannst ihnen zwischen die Beine greifen, du kannst einfach alles machen.“ Foto: MIKE SEGAR / REUTERS

Es ist nur eins von vielen unverschämten Zitaten. Donald Trump über seine Popularität: „Ich könnte mitten auf der 5th Avenue stehen und auf jemanden schießen, und ich würde trotzdem keine Wähler verlieren.“ Foto: GRETCHEN ERTL / REUTERS

Donald Trump ist dafür, Muslimen die Einreise in die USA zu verwehren: „Bis wir dieses Problem eingrenzen können und dieses Problem verstehen können – und die gefährliche Bedrohung, die davon ausgeht – kann unser Land nicht das Opfer von abscheulichen Angriffen durch Menschen sein, die nur an den Dschihad glauben.“ Foto: DAVID BECKER / REUTERS

Donald Trump zum angeblichen Jubel von Muslimen nach den Anschlägen vom 11. September 2001: „Ich habe in Jersey City, in New Jersey beobachtet, wie Tausende und Tausende jubelten, als das Gebäude zusammenstürzte.“ Foto: Cj Gunther / dpa



Donald Trump über mexikanische Immigranten: „Wenn Mexiko seine Leute schickt, schicken sie nicht ihre besten ... Sie schicken Leute, die eine Menge Probleme haben, und sie bringen die Probleme zu uns. Sie bringen Drogen. Sie bringen Verbrechen. Sie sind Vergewaltiger. Und manche, nehme ich an, sind gute Leute.“ Foto: CHRIS KEANE / REUTERS

Diese Litanei wiederholt der 70-Jährige gern: „Wir müssen Recht und Ordnung zurückbringen. (...) Illegale Migranten haben Waffen, und sie erschießen Leute.“ Foto: MIKE SEGAR / REUTERS

Donald Trump zu seinem Plan, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen: „Wir müssen mit dem Bau einer Mauer anfangen. Einer großen, schönen, mächtigen Mauer ... Keiner baut Mauern besser als ich, glaubt mir ... Sie kann ein Tor haben, sie kann eine Tür haben. Wir lassen Leute legal hinein. Mexiko muss für die Mauer bezahlen.“ Foto: DAVE KAUP / REUTERS

Donald Trump in einer TV-Debatte auf die Frage, wie er im Fall seiner Wahl mit illegalen Einwanderern umgehen würde: „Wir haben eine ganze Menge sehr böser Typen in diesem Land.“ Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Donald Trump über seine republikanische Mitbewerberin Carly Fiorina: „Schaut Euch dieses Gesicht an ... Würde jemand für so etwas stimmen? Könnt ihr euch das vorstellen, das hier ist das Gesicht unseres nächsten Präsidenten?“ Foto: CHRIS KEANE / REUTERS



Donald Trump zum Kampf gegen die Terrormiliz IS: „Ich weiß mehr über den IS als die Generäle. Glaubt mir. Ich würde die Scheiße aus ihnen herausbomben. Ich würde diese Kerle einfach zusammenbomben.“ (ungefähre Übersetzung) Foto: SCOTT MORGAN / REUTERS

Donald Trump über Fox-News-Moderatorin Megyn Kelly: „Sie fängt an, mir alle möglichen absurden Fragen zu stellen. Man konnte sehen, dass Blut aus ihren Augen kam, Blut aus ihr, woher auch immer.“ Foto: MARK KAUZLARICH / REUTERS

Donald Trump über seinen republikanischen Mitbewerber Rand Paul: „Ich habe ihn nie wegen seines Aussehens angegriffen, und glaubt mir, es würde vieles hergeben.“ Foto: Larry W. Smith / dpa

Multi-Milliardär Donald Trump über seine Wahlkampf-Ausgaben: „Ich brauche kein Geld von irgendeinem. Ich brauche die Lobbyisten nicht. Ich brauche die Spender nicht. Das ist mir egal. Ich bin wirklich reich.“ Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Donald Trump über den russischen Präsidenten: „Ich glaube, ich würde mich sehr gut mit Wladimir Putin verstehen. Glaube ich einfach.“ Foto: SCOTT MORGAN / REUTERS



Donald Trump auf Twitter über die Auszeichnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel als „Person des Jahres“ 2015 des Magazins „Time“: „Sie haben die Person gewählt, die Deutschland ruiniert.“ Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Donald Trump über den republikanischen Senator John McCain, der während des Vietnamkriegs fünf Jahre in Kriegsgefangenschaft war: „Er ist kein Kriegsheld. Er war ein Kriegsheld, weil er gefangen genommen wurde. Ich mag Leute, die nicht gefangen genommen wurden.“ Foto: DAVID BECKER / REUTERS

Der 69-Jährige ist sich in der Regel keiner Schuld bewusst: „Ich glaube, sich zu entschuldigen ist eine großartige Sache, aber du musst etwas falsch gemacht haben. Ich werde mich ganz klar entschuldigen, irgendwann in einer hoffentlich weit entfernten Zukunft. Wenn ich jemals etwas falsch gemacht habe.“ Foto: NICK OXFORD / REUTERS

Eine Entschuldigung darf man demnach wohl auch nicht für diese Aussage erwarten: „Hillary will den zweiten Verfassungszusatz abschaffen. Wirklich abschaffen. Falls sie es schafft, ihre Richter auszuwählen, kann man nichts dagegen machen. Obwohl, vielleicht können ja die Verfechter des Zweiten Verfassungszusatzes etwas tun, ich weiß ja auch nicht.“ Von Kritikern wurde der Satz so verstanden, dass Trump über einen Attentat auf Hillary Clinton fabulierte. Foto: Cristobal Herrera / dpa



Zähes Ringen um US-Haushalt

Derzeit liegt der US-Haushalt auf Eis. Republikaner und Demokraten ringen seit Wochen um eine Einigung. Weil sie sich bis zum 22. Dezember nicht auf einen gemeinsamen Entwurf einigen konnten, herrscht derzeit eine Haushaltssperre, ein sogenannter „Shutdown“. Das Repräsentantenhaus legte gestern einen neuen Haushaltsplan vor, um den „Shutdown“ zu beenden.

Eine Mauer taucht in diesen Plänen aber nicht auf. Ganz zum Ärger von Trump. Der US-Präsident fordert fünf Milliarden US-Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro), um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ursprünglich hatte Trump sogar 18 Milliarden Euro veranschlagt . Während das Repräsentantenhaus den neuen Haushaltsentwurf annahm, lehnte das Weiße Haus ihn ab.

Demokraten haben Mehrheit im Repräsentantenhaus

Allerdings wird die Umsetzung der Mauerpläne in Zukunft nicht leichter für Donald Trump. Denn seit Donnerstag haben die Demokraten erstmals seit acht Jahren wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus – und sie lehnen die Mauerpläne strikt ab.

Mit der Wahl von Nancy Pelosi zur „Madame Speaker“ bestimmt zudem künftig eine Demokratin darüber, was im Repräsentantenhaus auf der Tagesordnung landet. Dass es die Mauer sonderlich schnell auf die Tagesordnung schaffen wird, gilt als unwahrscheinlich.