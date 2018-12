Kinder in Armut: Fast zwei Millionen betroffen

Auf Hilfsangebote angewiesen: Viele Kinder wachsen in rmut auf oder sind davon bedroht. Wie dieser Junge aus Berlin beim Sommerfest der Kinderhilfsorganisation Arche.

Die Zahl der Kinder, die in armutsbedrohten Haushalten leben, stieg langfristig deutlich an. Besonders zu Weihnachten spüren das viele.

Statistik Kinderarmut in Deutschland: Fast zwei Millionen sind bedroht

Berlin. Die Weihnachtszeit ist für viele eine besondere Zeit, die mit besonderen Ausgaben verbunden ist. Geschenke, Dekoration, Festtagsessen. Doch nicht alle Menschen können die Zeit genießen. Sie leben in Armut oder sind davon bedroht. Das betrifft auch viele Kinder.

Die Zahl der Kinder, die in Deutschland unter der Armutsgrenze leben oder akut von Armut bedroht sind, ist in den vergangene Zehn Jahren deutlich an – von 1,79 Millionen auf 1,85 Millionen.

Dies geht aus Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat hervor, auf die die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann hingewiesen hat.

Besonders zu Weihnachten spüren viele Kinder Armut

Als von Armut bedroht gelten Haushalte mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Der Anteil der Unter-16-Jährigen in solchen Haushalten stieg im langfristigen Vergleich deutlich an, auch, wenn es zuletzt eine geringfügige positive Tendenz gab. Der Anteil aller Kinder unter 16, die armutsbedroht oder -betroffen leben, betrug:

11,6 Prozent im Jahr 2005

14,7 Prozent im Jahr 2008

17,2 Prozent im Jahr 2010

15,1 Prozent im Jahr 2017

Die Sozial- und Familienexpertin Zimmermann sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Besonders zu Weihnachten spüren viele Kinder, dass sie in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen müssen.“ Für arme Eltern sei es ungleich schwerer, ihren Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. (ses)