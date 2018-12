Neue schwere Krawalle in Paris – rund 100 Menschen verletzt

Paris. Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Wieder kam es zu heftigen Protesten gegen die Regierung, wieder kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei. Im Zentrum: die Hauptstadt Paris.

Dort ist es am Samstagvormittag erneut zu gewaltsamen Protesten gegen die Wirtschaftspolitik von Präsident Emmanuel Macron gekommen. Rund 100 Menschen wurden dabei verletzt. Darunter seien auch Angehörige der Sicherheitskräfte, teilte die Polizei mit.

Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein

Fast 300 Demonstranten wurden in der französischen Hauptstadt in Gewahrsam genommen. Auf dem Prachtboulevard Champs-Elysees waren etwa ein Dutzend brennende Autos zu sehen. Die Polizei ging mit Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfern gegen Demonstranten vor.

Die Polizei befürchtete, dass sich Anhänger von gewaltbereiten rechts- und linksextremen Gruppen unter die sogenannten Gelbwesten gemischt hätten, die seit zwei Wochen gegen steigende Spritpreise und hohe Lebenshaltungskosten demonstrieren .

Maskierte Demonstranten in gelben Westen stehen inmitten einer Tränengaswolke in der Nähe der Champs-Elysees.

Foto: Kamil Zihnioglu / dpa

Es sind die heftigsten Proteste seit Beginn der Amtszeit Macrons vor 18 Monaten. Die Regierung hatte im vergangenen Jahr eine Erhöhung der Steuern auf fossile Brennstoffe beschlossen und steht auch mit anderen Reformen in der Kritik.

Am Samstagvormittag hatten sich Polizeiangaben zufolge bereits rund 2000 Demonstranten auf den Champs-Elysees versammelt. Am Triumphbogen am Ende des Prachtboulevards saßen mindestens 700 Gelbwesten und forderten in Sprechchören den Rücktritt Macrons.

Reuters-Reporter sahen auch maskierte und vermummte Demonstranten, die Barrikaden errichteten und anzündeten. Auch in zahlreichen anderen französischen Städten waren für Samstag Kundgebungen geplant. (W.B./rtr)

