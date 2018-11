9. November ist der "Schicksalstag der Deutschen"

So war es am 9. November 1989: Die Berliner „stürmten“ die Mauer.

Berlin. Der 9. November ist ein historisches Datum für die Geschichte Deutschlands – und dies in vielfacher Hinsicht. Hier ein Überblick über Ereignisse, die sich an diesem Freitag jähren und die zum Teil fundamentale Bedeutung bis in die heutige Zeit hinein haben.

• Erste deutsche Republik: Am 9. November 1918 rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann von einem Fenster des Reichstagsgebäudes in Berlin die erste deutsche Republik aus. Die sogenannte Novemberrevolution führte das Deutsche Reich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Abschied vom Kaisertum von einer konstitutionellen Monarchie in eine parlamentarisch-demokratische Republik.

• Hitlerputsch: Am 9. November 1923 scheiterte der sogenannte Hitlerputsch in München. Ziel war die „nationale Revolution“, also die Absetzung der Bayerischen Regierung und der Reichsregierung.

• Reichpogromnacht: Eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte: Am 9. November 1938 inszenierten die Nationalsozialisten die reichsweiten Pogrome gegen die Juden. Synagogen und jüdische Geschäfte standen in Flammen. Die gewaltsame Verfolgung und spätere Vernichtung der jüdischen Bevölkerung nahm damit ihren Anfang.

• Mauerfall: Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Das SED-Regime in der DDR fiel in den folgenden Wochen in sich zusammen. Ein Jahr später war Deutschland wiedervereinigt. Der Fall der Mauer markiert nicht nur das Ende der DDR, sondern der kommunistischen Diktaturen in Ost-Europa insgesamt.

Gedenkstunde im Bundestag zum 9. November

Auch der Bundestag gedenkt an diesem Freitag der Ereignisse. Vor allem geht es dabei um die Ausrufung der Republik 1918 und der Reichspogromnacht 1938.

Bei einer Gedenkstunde im Bundestag spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über den „Schicksalstag der Deutschen“. Am Vormittag beim zentralen Gedenken an die Judenverfolgung werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, Ansprachen halten.

Weitere hochrangige Politiker und prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kirchen und Gesellschaft werden in der Synagoge Rykestraße in Berlin erwartet. (W.B./dpa)