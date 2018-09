Polizisten tragen in einem Aktivistencamp von Braunkohlegegnern am Hambacher Forst einen Demonstranten weg.

Im Hambacher Forst in NRW droht eine Eskalation. Der Wald soll dem Braunkohletagebau weichen. Umweltaktivisten wollen das verhindern.

Polizeieinsatz Braunkohletagebau: Darum ist der Hambacher Forst so umkämpft

Düsseldorf/Berlin. Hunderte Polizisten sind am Mittwochmorgen im Hambacher Forst im Rheinland angerückt. Umweltaktivisten halten dort Teile des Areals besetzt, um den Wald vor der Rodung zu schützen. Das Unternehmen RWE Power will dort den Braunkohletagebau vorantreiben. Jetzt droht eine Eskalation der seit langem schwelenden Auseinandersetzung.

Worum geht es genau beim Streit um den Hambacher Forst? Die wichtigsten Fakten im Überblick:

• Der Hambacher Forst liegt in der Nähe von Jülich, im Südosten des größten europäischen Braunkohle-Tagebaugebietes Hambach. Unter dem 85 Quadratkilometer großen Abbaufeld lagern 2,5 Milliarden Tonnen

, die bis zu 450 Meter tief liegen.

Wenn der Braunkohlebagger anrückt, bleibt vom Wald nichts übrig.

• Vor Beginn der Kohleförderung war der Wald 4100 Hektar groß. Nach Angaben von RWE Power wurden bislang 3900 Hektar für den Tagebau gerodet. Der Wald hat nach Angaben des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) eine 12.000 Jahre lange Geschichte. In dem Wald gibt es Vorkommen streng geschützter Arten wie Bechsteinfledermaus, Springfrosch und Haselmaus.

• Das Energieunternehmen RWE Power will für den Braunkohleabbau mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen, was mit Beginn der Rodungssaison ab 1. Oktober möglich wäre.

• Gegen die Abholzung gibt es seit langem heftige Proteste von Waldbesetzern vor Ort. Darüber hinaus fordert ein breites Bündnis von Natur- und Klimaschützern einen Rodungsstopp, solange die bundesweite Kohlekommission in Berlin miteinander im Gespräch ist.

• Der Polizeieinsatz an diesem Mittwoch soll RWE-Mitarbeiter schützen, die mit schwerem Gerät damit begannen, Hindernisse wie Baumstämme am Waldboden wegzuräumen. RWE wolle „offensichtlichen Müll“ aus dem Wald beseitigen, teilte die Polizei per Twitter mit.

• NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht bei den Besetzern im Hambacher Forst eine hohe Gewaltbereitschaft. Die Waldbesetzer und die teils linksextremistisch beeinflussten Gegner der Rodung seien bereit zu Gewalt gegenüber Mitarbeitern des Energiekonzerns und Polizeikräften, sagte Reul. Er kündigte ein Null-Toleranz-Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Gewalttäter an. „RWE ist Eigentümer des Geländes und hat das Recht, zu roden.“

• Landesverfassungsschutz-Chef Burkhard Freier erklärte, die gewaltbereiten Linksextremisten im Hambacher Forst hätten bereits Unterstützung aus anderen europäischen Ländern erhalten. „Die wollen ein zweites Hamburg. Da gibt es keine Verharmlosung“, sagte Freier in Anspielung auf die Krawalle am Rande des G20-Gipfels in Hamburg 2017. (W.B./dpa/epd)

