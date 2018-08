Chemnitz: Verletzte nach Böllerwürfen bei Neonazi-Aufmarsch

In Chemnitz kommt es am Montagabend erneut zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Neonazis marschieren zu Hunderten durch die Stadt.

Chemnitz.

In der Nacht zum Sonntag wurde in Chemnitz ein 35-Jähriger mit Messerstichen getötet. Am Sonntag kam es bei Demonstrationen zu Ausschreitungen

Am Montagabend demonstrieren Rechtsextreme wieder, auch Gegendemonstranten sind in Chemnitz

Augenzeugen gehen von 2000 rechten Demonstranten und rund 1000 Gegendemonstranten aus

Mehrere Demonstranten sollen den Hitlergruß gezeigt haben, es gibt Fälle von Körperverletzungen

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 35-jährigen Mann in Chemnitz und anschließenden Ausschreitungen am Sonntag ist es in der sächsischen Stadt am Montag erneut zu Gewaltausbrüchen gekommen. (Hier lesen Sie alles über die Ereignisse vom Sonntag und vom frühen Montag )

Wir berichten im Liveblog über den Neonazi-Aufmarsch und die Gegendemonstration in Chemnitz:

+++ 21.34 Uhr: Angaben zu Teilnehmerzahle variieren +++

Wie viele Teilnehmer an der rechtsextremen Demonstration teilgenommen haben, ist bislang unklar. Laut einem Reporter der sächsischen Zeitung nennt „Pro Chemnitz“ selbst 10.000 Teilnehmer, Reporter vor Ort sprechen von 8000 Teilnehmern. Wiederum andere berichten über gut 7000 Teilnehmer. In jedem Fall scheinen mehr Menschen zu der Kundgebung gekommen zu sein, als die Polizei vermutet hat.

+++ 21.19 Uhr: Demonstration von Rechtsextremen beendet +++

Wie die sächsische Polizei auf Twitter mitteilt, ist die Demonstration der Vereinigung „Pro Chemnitz“ am Endpunkt angekommen und wurde beendet. Der Großteil der Demonstrationsteilnehmer verlässt den Veranstaltungsort. Augenzeugen berichten zudem, dass sich auch die Gegendemonstranten auf eine Heimreise einstellen.

+++ 20.59 Uhr: Der Demonstrationszug ist wieder am Ursprungsort angekommen +++

Der Demonstrationszug der rechten Gruppe „Pro Chemnitz“ ist wieder am Karl-Marx-Monument angekommen. Dort ist nun eine Abschlusskundgebung geplant.

+++ 20.50 Uhr: Versammlung am Gedenkort für den getöteten Daniel H. +++

Freunde und Angehörige von Daniel H. haben in Chemnitz Kerzen zum Gedenken an den getöteten 35-Jährigen aufgestellt. Auch am Montagabend sollte hier getrauert werden. Doch statt stillen Gedenkens, gibt es immer wieder laute Sprechchöre und Zwischenrufe.

Der Versuch einer Trauerminute am Gedenkort für Daniel h. pic.twitter.com/yC6JvU9yq9 — Soeren 킷텔 (@soerenkittel) August 27, 2018

+++ 20.45 Uhr: Polizei wohl von weniger Teilnehmern ausgegangen +++

Große Teile der ehemaligen Kundgebung am Karl-Marx-Monument haben sich in Bewegung gesetzt und ziehen durch die Stadt. Auf mehrere Reporter wirkt das Einsatzkonzept der Polizei nicht schlüssig. Pressevertreter würden immer wieder massiv von Neonazis bedroht. Die Polizei hat wohl nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet. Dabei hatte eine Polizeisprecherin am Nachmittag noch erklärt, man sei gut auf den Abend vorbereitet.

+++ 20.10 Uhr: Polizei wirkt deeskalierend +++

Unser Reporter vor Ort berichtet, dass es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Neonazis und der Polizei gibt. Die Aktionen scheinen jedoch jeweils nur recht kurz anzudauern. Die Polizei weist auf Twitter daraufhin, dass Demonstrationsteilnehmer und mögliche Straftäter gefilmt würden. Konkret bezieht sie sich auf Menschen, die sich mit Steinen bewaffnet hätten.

+++ 20.09 Uhr: Rechtsextreme werfen Böller und Flaschen +++

Auf einem Video unseres Reporters (siehe oben) ist zu sehen, wie Teilnehmer der rechtsextremen Kundgebung Gegenstände in Richtung der Gegendemonstranten, der Polizei und der Pressevertreter werfen. Laut Polizei sollen auch Gegendemonstranten Feuerwerkskörper und andere Gegenstände geworfen haben. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Aus beiden Versammlungslagern gab es Würfe von Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen. Dadurch wurden einige Menschen verletzt und müssen nun behandelt werden. Wir fordern eindringlich auf friedlich zu bleiben. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

+++ 19.55 Uhr: Rechte Demonstranten verlassen Platz +++

Auf dem Platz vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz hatten sich die Rechtsextremen am frühen Abend versammelt. Dort war eine Kundgebung geplant – allerdings kein Demonstrationszug. Gegen kurz vor 20 Uhr setzen sich jedoch mehrere Gruppen von Neonazis in Bewegung.

Chemnitz: Ein Stadt zwischen Trauer und Hetze Die Bereitschaftspolizei sichert mit Hunderten Beamten die Veranstaltungsorte von linken und rechten Kundgebungen und versucht, ein Zusammentreffen zu verhindern. Chemnitz: Ein Stadt zwischen Trauer und Hetze

(ac)