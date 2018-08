Genua: Brückeneinsturz mit Ansage? Fünf-Sterne-Bewegung nahm Warnung nicht für voll

Bergungsarbeiten in Genua dauern an

Am Samstag ist eine staatliche Trauerfeier für die Opfer geplant.

Bergungsarbeiten in Genua dauern an Am Samstag ist eine staatliche Trauerfeier für die Opfer geplant.

In der Opposition stemmte sich die Fünf-Sterne-Bewegung gegen Pläne, die Brücke in Genua zu entlasten. Das will sie nun vertuschen.

Rom. Rettungskräfte und Spürhunde suchen in den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke in Genua noch immer fieberhaft nach Vermissten, während Politiker jede Verantwortung von sich weisen. Noch bevor die Toten beerdigt sind, bezichtigen sich in Italien Regierung und Opposition gegenseitig oder suchen die Schuldigen für die Tragödie bei den Autobahnbetreibern und in Brüssel.

Der unmittelbar nach dem Einsturz des Viadukts von der Regierung angekündigte Entzug der Lizenz der Autobahnbetreiber würde den italienischen Staat 20 bis 30 Milliarden Euro kosten. Denn bei einer Vertragsauflösung hätte die von der Benetton-Familie kontrollierte Gesellschaft Anrecht auf eine Entschädigung in Höhe der erwarteten Nettoeinnahmen in Höhe von jährlich einer Milliarde Euro. Und die Kosten für den Ausbau des Autobahnnetzes fielen dem Staat zu.

600 Anwohner nach Brückeneinsturz obdachlos

Vor diesem Hintergrund signalisiert der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega Verhandlungsbereitschaft. Zunächst müsste die Gesellschaft Autostrade per l’Italia Hilfen für die Familien der Opfer, die 600 obdachlos gewordenen Anwohner sowie die durch den Einsturz in zwei Hälften geteilte Stadt Genua bereitstellen. „Ich bin bereit, sie noch heute anzurufen“, verspricht Salvini in Richtung der Opfer. Erst zu einem späteren Zeitpunkt sollte nach seiner Auffassung die Verantwortung für das Unglück mit seinen bislang 38 Toten und mindestens zehn weiterhin Vermissten geklärt werden.

Für den anderen stellvertretenden Ministerpräsidenten, Luigi Di Maio, besteht trotz der hohen Kosten für den Staat dagegen kein Zweifel am Entzug der Lizenz der Autobahnbetreiber. Die Ankündigungen des Chefs der Anti-Establishment-Partei Fünf Sterne und anderer Regierungsvertreter ließen den Wert der Aktie der Atlantia-Gruppe, die die Autobahngesellschaft kontrolliert, am zweiten Tag nach der Katastrophe ein Fünftel ihres Wertes einbüßen.

Im italienischen Genua ist am Dienstag eine Autobahnbrücke auf einer Länge von 100 Metern eingestürzt. Dutzende Menschen starben, viele wurden verletzt. Foto: STEFANO RELLANDINI / REUTERS

Während eines schweren Unwetters ist der Polcevera-Viadukt – auch Morandi-Brücke genannt – auf der Autobahn A10 in mehr als 40 Metern Höhe auf einem etwa 100 Meter langen Stück eingestürzt. Foto: Flavio Lo Scalzo / dpa

Um die 30 Fahrzeuge waren zu der Zeit auf der vierspurigen Brücke unterwegs. Foto: Paolo Rattini

Autos wurden in die Tiefe gerissen, Lastwagen stürzten in den Fluss Polcevera. Foto: Luca Zennaro / dpa

Dutzende Menschen wurden in den Tod gerissen. Foto: Alberto Lingria / dpa



Dieses Foto zeigt Rettungsarbeiten der teilweise eingestürzten Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt – aufgenommen am Unglückstag. Foto: Uncredited / dpa

Rettungskräfte sind auch nachts im Einsatz. Foto: Zheng Huansong / dpa

Gegen 11.30 Uhr am Dienstag stürzte die vierspurige Morandi-Brücke ein, über die die A10 verläuft. Foto: Luca Zennaro / dpa

Die Brücke führt über einen Fluss und Wohn- wie Gewerbegebäude. Foto: Antonio Calanni / dpa

Die Ursache für den Einsturz der Brücke war zunächst unklar. Foto: Luca Zennaro / dpa



Giuseppe Conte (M), Ministerpräsident von Italien, an der Unglücksstelle. Italienische Regierungsmitglieder machen den privaten Autobahnbetreiber für die Katastrophe verantwortlich. Foto: Luca Zennaro / dpa

Rettungsarbeiten unter den Trümmern der eingestürzten Morandi-Autobahnbrücke. Foto: Luca Zennaro / dpa

Feuerwehrleute konnten mehrere Menschen lebend aus den riesigen Beton-Trümmern retten. Foto: Luca Zennaro / dpa

Zum Zeitpunkt der Katastrophe regnete es in Strömen. Foto: Luca Zennaro / dpa

Der Betreiber der Maut-Autobahn erklärte, es habe Arbeiten an der Brücke gegeben. Sie war 1967 eröffnet worden. Foto: - / dpa



Diese Karte illustriert die Verortung der eingestürzten Autobahnbrücke. Foto: dpa-infografik GmbH / dpa-infografik

Eine Satellitenansicht der (noch stehenden) Brücke. Foto: dpa-infografik GmbH / dpa-infografik

Ein Lastwagen steht an der Kante der Autobahnbrücke Ponte Morandi: Die Feuerwehr von Genua veröffentlichte dieses Bild. Foto: - / dpa

Mehrere Hundert Rettungskräfte waren am Ort der Katastrophe im Einsatz. Foto: Luca Zennaro / dpa

Rettungsarbeiten unter den Trümmern der eingestürzten Morandi-Autobahnbrücke. Foto: Luca Zennaro / dpa



Mehrere Fahrzeuge stürzten mit der Fahrbahn in die Tiefe. Foto: Luca Zennaro / dpa

Tonnenweise Beton, Stahl und Asphalt: Die Rettungsarbeiten in den Trümmern der Brücke waren schwierig. Foto: Luca Zennaro / dpa

Die Brücke der Autobahn A10 führte in der Hafenstadt Genua auch über Gleisanlagen. Foto: Luca Zennaro / dpa

Einer der Sockel der Brücke nach dem Einsturz. Foto: - / dpa



Unbeirrt von den hohen Kosten eines Lizenzentzugs für den Staat, der dringend Geld nicht nur für Infrastrukturprojekte benötigt, bezeichnete Di Maio eine juristische Aufarbeitung als überflüssig. „Ich verfüge persönlich über alle Indizien, um sagen zu können, dass wir damit beginnen, diese Lizenzen zu eliminieren“, verkündete der Arbeitsminister. Ein Verzicht auf diesen drastischen Schritt sei „nur über meine Leiche“ möglich. Zusätzlich möchte Di Maio eine Vertragsstrafe in Höhe von 150 Millionen Euro verhängen.

Brüssel ist Schuldzuweisungen aus Rom gewohnt

Bereits in den ersten Stunden nach dem Einsturz des Viadukts hatte Salvini die EU für das Unglück verantwortlich gemacht. Die EU-Kommission reagierte auf seine Behauptung, Italien könne Schulen und Brücken wegen der Brüsseler Defizitregeln nicht instand setzen, mit einer Klarstellung. „Italien ist einer der wichtigsten Nutznießer der Flexibilität innerhalb des Stabilitäts- und Wachstumspaktes“, hieß es aus Brüssel.

Die EU ist Schuldzuweisungen für eigene Versäumnisse aus Rom gewöhnt. Zuletzt hatte der Sozialdemokrat Matteo Renzi sich immer wieder darin geübt, abwechselnd die EU und Berlin für einen angeblich von ihnen Italien aufgezwungenen Sparkurs verantwortlich zu machen. Dieser hemme das Wachstum und treibe die Arbeitslosigkeit in die Höhe, hatte der als „Verschrotter“ der alten Eliten angetretene Ministerpräsident immer wieder betont.

Italien verhängt nach Brückeneinsturz Ausnahmezustand über Genua Bisher gibt es offiziell 39 Tote nach Einsturz einer Autobahnbrücke. Italien verhängt nach Brückeneinsturz Ausnahmezustand über Genua

Renzi sieht Italiens aktuelle Regierung verantwortlich

Die Anschuldigung passt ins politische Konzept, ihr fehlt aber Substanz. Denn Italien könne wie alle EU-Mitgliedsstaaten politische Prioritäten im Rahmen der Haushaltsregeln festlegen, stellt die EU-Kommission klar. Aus dem Europäischen Struktur- und Investitionsfonds erhält Italien im Haushaltsrahmen 2014 bis 2020 die Summe von 2,5 Milliarden Euro.

Renzi gehört zu denjenigen, die die aktuelle Regierung für das Unglück von Genua verantwortlich macht. Di Maio bezichtigt dessen ehemalige Regierung, die Lizenz für den Autobahnbetreiber im Gegenzug für Wahlkampffinanzierung praktisch über Nacht unter Ausschluss der Konkurrenz verlängert zu haben. Das sei entweder „faktisch eine Lüge“ oder eine „politische Grabräuberei“, erwiderte Renzi wütend.

Fünf-Sterne-Bewegung verspottete Einsturzwarnung

Als sie noch in der Opposition war, stemmte sich die Fünf-Sterne-Bewegung mit allen Kräften gegen große Infrastrukturprojekte wie die Entlastungsstrecke für die nun unterbrochene Autobahn in Genua. Mit Regierungsverantwortung betraut, stoppte sie dann nach Möglichkeit sämtliche Vorhaben.

Unter dem Eindruck der Tragödie von Genua löschte die Partei umgehend Einträge über ihren Widerstand gegen Pläne, die nun eingestürzte Autobahnbrücke zu entlasten, von ihrer Internetseite. Dabei hatte der Parteigründer und Fernsehkomiker Beppe Grillo noch 2014 gefordert, den Bau in seiner Heimatstadt notfalls mithilfe des Militärs zu stoppen. Die Befürchtung, die Brücke könne einstürzen, hatten Parteivertreter als „Kindermärchen“ bezeichnet.

ADAC: Sicherheitsstandards für Brücken sind hoch Brücken in Deutschland werden regelmäßig überprüft, der ADAC äußert jedoch Sorgen über die Sicherheitsüberprüfungen privater Betreiber. ADAC: Sicherheitsstandards für Brücken sind hoch

Erste Idee für eine mögliche Einsturz-Ursache

Verkehrsminister Danilo Toninelli, einst selbst Gegner der Entlastungsstrecke, kündigte nun eine Überprüfung sämtlicher Brücken und Stauseen in Italien an. Auch vor dem Brückeneinsturz war der Staat dafür verantwortlich, Pläne für Wartungsarbeiten an privat betriebenen Infrastrukturen wie Viadukten zu genehmigen und deren korrekte Durchführung zu überprüfen.

Autostrade per l’Italia, die knapp die Hälfte des 5800 Kilometer umfassenden Autobahnnetzes betreibt, versichert, die vorgesehenen Mittel in Instandhaltung und Ausbau investiert zu haben. Laut bestehendem Vertrag müsste die Gesellschaft die Entlastungsstrecke bauen und finanzieren. Sollte ihr die Lizenz entzogen werden und sollten die Autobahnen verstaatlicht werden, müsste Italien für den Bau der in den Bergen besonders teuren Autobahn aufkommen.

Der Einsturz der Autobahnbrücke in Genua wurde möglicherweise durch den Riss eines Tragseils verursacht. Darauf deuten erste, vorsichtige Experteneinschätzungen und Zeugenaussagen hin. Ein Seilriss als Ursache sei „eine ernste Arbeitshypothese“, sagte der Professor für Stahlbetonbau an der Universität Genua, Antonio Brencich, am Freitag.