Donald Trump zu Treffen mit Irans Präsident Ruhani bereit

Washington. Im eskalierenden Streit mit Teheran ist US-Präsident Donald Trump nach seinen Worten zu einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Ruhani bereit.

„Ich würde mich sicherlich mit dem Iran treffen, wenn sie sich treffen wollten“, sagte Trump am Montag nach einem Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte am Montag im Weißen Haus. „Keine Vorbedingungen. Ich würde mich mit jedem treffen. Ich glaube an Meetings.“ Das gelte insbesondere, wenn es um Krieg gehe.

Wenn ein sinnvolles Atomabkommen mit dem Iran getroffen werden könnte, dann wäre das „gut für sie, gut für uns, gut für die Welt“. Das Abkommen, aus dem die USA ausgestiegen sind, sei dagegen „eine Verschwendung von Papier“ gewesen.

Trump hat sich gegen den Atomvertrag mit Iran gestellt, der nach jahrelangen Verhandlungen von seiner Vorgängerregierung, den anderen UN-Vetomächten und Deutschland mit der islamischen Republik abgeschlossen wurde. Iran sagte darin eine Begrenzung seines Atomprogramms zu. Im Gegenzug sollen Wirtschaftssanktionen beendet werden. (dpa/rtr)