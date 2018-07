Donald Trump und Jean-Claude Juncker verkünden Annäherung im Handelsstreit

Handelsstreit: So schießt Donald Trump gegen die EU

US-Präsident Donald Trump greift die Europäische Union immer wieder scharf an.

US-Präsident Donald Trump greift die Europäische Union immer wieder scharf an.

Handelsstreit: So schießt Donald Trump gegen die EU

Handelsstreit: So schießt Donald Trump gegen die EU US-Präsident Donald Trump greift die Europäische Union immer wieder scharf an.

Die Erwartungen an das Treffen von Trump und Juncker waren gering. Doch nun gab es überraschend einen Durchbruch im Handelsstreit.

Brüssel/Washington. Im eskalierenden Handelsstreit zwischen EU und USA scheint überraschend ein Kompromiss möglich: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump verständigten sich am Mittwochabend in Washington auf neue Verhandlungen mit weitreichenden Zielen, um einen Handelskrieg abzuwenden.

Trump sprach von einem „großen Tag für fairen Handel“ und einer „neuen Phase in den Beziehungen zwischen der EU und den USA“. Bei dem zweieinhalbstündigen Treffen verständigten sich Trump und Juncker offenbar auf gegenseitige Zugeständnisse:

Die EU und die USA wollen für die Dauer neuer Verhandlungen darauf verzichten, neue Zölle einzuführen – damit wären auch die angedrohten US-Zölle auf europäische Autos vom Tisch. Washington ist bereit, über die Rücknahme der Zölle auf Stahl und Aluminium zu reden. Ziel der Verhandlungen soll es demnach sein, Industriezölle zwischen den USA und der EU ganz abzuschaffen und eine Reform der Welthandelsorganisation WTO voranzutreiben.

Freundliche Atmosphäre bei Treffen

Juncker erklärte sich demnach auch bereit, dass Europa mehr Flüssiggas aus den USA importiert – wie es die EU-Regierungschefs schon im Mai als Kompromissangebot beschlossen hatten. Juncker sagte aber auch zu, dass die EU mehr Soja aus den USA importiert, was für die amerikanische Landwirtschaft eine deutliche Entlastung wäre.

Die Begegnung hatte – ungeachtet der scharfen Töne im Vorfeld – schon in freundlicher Atmosphäre begonnen. Trump lobte Juncker als „schlauen und zähen Mann“, Juncker erklärte: „Wir sind enge Partner und Freunde, nicht Feinde – wir müssen zusammenarbeiten“.

Trump beklagte aber auch umgehend, die USA hätten in den vergangenen Jahren hunderte Milliarden Dollar im Handel mit der EU verloren. „Wir wollen nur, dass es faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Landwirte, für unsere Produzenten, für alle gibt“, so Trump. Und er verkündete treuherzig: „Ich hoffe auf einen fairen Handelsdeal mit der EU.“

Seltene Ehre für Juncker

Trump und Juncker zogen sich zunächst zu einem kurzen Vier-Augen-Gespräch zurück – für einen Kommissionspräsidenten eine seltene Ehre, zuletzt ließ sie 1983 der damalige US-Präsident Ronald Reagan seinem Gast Gaston Thon zuteil werden.

Juncker war zwar ohne konkretes Angebot und ohne ein Verhandlungsmandat angereist – aber er testete mit der Diskussion von zwei Ideen erfolgreich die Gesprächsbereitschaft Trumps: Zum einen sei eine Vereinbarung zur gemeinsamen Zollsenkung für Autos und Autoteile vorstellbar, auf die sich die EU, USA, Japan, Südkorea und andere Länder verständigen könnten.

Zum anderen könnten die USA und die EU versuchen, ein bilaterales Handelsabkommen als abgespeckte Version des gescheiterten TTIP-Abkommens zu schließen – mit niedrigeren Zöllen auf zahlreiche Industriegüter und dem Abbau bürokratischer Handelshemmnisse, was auszuhandeln allerdings Jahre dauern dürfte. Auf Basis solcher Offerten erzielten die beiden dann ihre Verständigung.

US-Präsident Trump treibt Keil in die EU

Dabei will Trump nach eigener Darstellung weit mehr: Er hatte kurz vor dem Treffen den Vorschlag erneuert, sowohl die USA als auch die Europäische Union könnten sämtliche Zölle, Handelsbarrieren und Subventionen aufheben. Die USA seien dazu bereit, die EU werde dies aber nicht tun. Der Präsident nährte allerdings neue Zweifel an der Ernsthaftigkeit seines Angebots, da er zuvor amerikanischen Farmern 12 Milliarden Dollar an Subventionen zum Ausgleich für die Nachteile durch den Handelsstreit mit China und Europa versprochen hatte .

Vorteil für Trump: Die neue Gesprächsbereitschaft treibt einen Keil in die EU: Eigentlich hatten die Europäer eine klare Verhandlungslinie – erst müsse Washington die Stahlzölle und die Androhung weiterer Zölle wieder zurücknehmen, bevor Gespräche über derartige Abkommen geführt werden könnten.

Man werde nicht mit der Pistole am Kopf verhandeln, heißt die Devise. Vor allem Frankreich setzt auf diese harte Haltung, während die Bundesregierung – und auch Juncker – deutlich gesprächsbereiter ist.

Juncker kam ohne Verhandlungsmandat

Der Kommissionspräsident hatte auch wegen solcher Differenzen gar kein Verhandlungsmandat. Er hatte stattdessen im Weißen Haus vor allem darauf setzen wollen, das Selbstbewusstsein der Europäer zu demonstrieren. Als Zeichen der Stärke hatte Junckers Kommission erst vor wenigen Tagen eine Rekordstrafe gegen den US-Internetkonzern Google verhängt – gezielt kurz vor dem Besuch, wie in Brüssel bestätigt wird. Das Signal kam wohl an.

Auch wenn ein Ausweg aus dem Handelsstreit nun möglich erscheint – eine Eskalation des Konflikts bleibt weiter eine Gefahr. Trump hatte im Vorfeld mit zusätzlichen Importzöllen gedroht. „Zölle sind das Größte!“, hatte er vor der Begegnung auf Twitter geschrieben. Nur „faire Handelsabkommen“ seien eine Alternative.

Junckers Antwort war ebenso deutlich: „Wenn es zu Autozöllen kommt, dann muss die EU Gegenmaßnahmen ergreifen“, ließ er Trump wissen. „Das haben wir nicht im Gepäck, aber im Kopf.“ Die EU könne „sofort adäquat antworten.“

EU-Handelskommissarin Malmström kündigte schon an, als Antwort auf US-Sonderzölle auf Autos habe die EU bereits eine „ziemlich lange Liste“ mit Produkten für Vergeltungszölle erstellt. Damit, rechnete Malmström vor, würde die EU US-Produkte im Wert von etwa 20 Milliarden Dollar treffen.