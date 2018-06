Unionsbündnis geplatzt? Fake-Meldung sorgt für Wirbel

„Seehofer kündigt Unionsbündnis mit CDU auf.“ So meldete es eine Nachrichtenagentur. Doch dahinter steckt ein „Titanic“-Redakteur.

Berlin. Der Gag eines Redakteurs der Satirezeitschrift „Titanic“ sorgt am Freitagmittag für Wirbel in der Berliner Politik – und in den Medien. Doch die veremeintliche Sensationsmeldung war gar keine.

„CSU-Chef Horst Seehofer hat nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks das Unionsbündnis mit der CDU aufgekündigt“, meldete am Donnerstagmittag die Nachrichtenagentur Reuters per Eilmeldung. Und weiter: „ Dies berichtete der Sender am Freitag unter Berufung auf eine interne eMail des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU).“

Allerdings: Der Tweet stammt nicht vom Hessischen Rundfunk, sondern vom „Titanic“-Redakteur Moritz Hürtgen. Dennoch fielen zahlreiche Medien auf die vermeintliche Sensationsmeldung herein. (W.B.)