AfD dementiert Bezahlung von Demonstranten

Die AfD plant am Sonntag eine Demo in Berlin.

Berlin. Im Netz kursiert eine offenbar gefälschte E-Mail, in der die AfD ihren Mitgliedern 50 Euro für die Teilnahme an einer Demonstration am Sonntag in Berlin anbietet.

Der Landesvorstand der AfD Rheinland-Pfalz, heißt es in der Nachricht, habe ein Gesamtbudget von 1500 Euro, um die ersten 30 Mitglieder zu unterstützen, die ihre Teilnahme nachweisen könnten. Der angebliche Hintergrund: Mit dem Geld wolle der Landesvorstand den Anreiz erhöhen nach Berlin zu fahren und dort zu demonstrieren.

"Das ist absoluter Quatsch", sagte Steffen Königer, Mitglied des Bundesvorstands, auf Nachfrage unserer Redaktion. "Weder die Partei noch irgendeine Untergliederung hat vor, Parteimitglieder dafür zu bezahlen, dass sie zu der Demo fahren", sagt der Brandenburger Abgeordnete, dessen Name unter der E-Mail steht. Die AfD Rheinland-Pfalz war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Absender der angeblichen E-Mail mit der Betreffzeile "Zuschuss zur Teilnahme an der Großdemo in Berlin!" ist der Landesvorsitzende aus Rheinland-Pfalz, Uwe Junge. "Als Nachweis (für die Demo-Teilnahme) wäre auch ein Bild mit mir am Washington-Platz möglich! ;-)", heißt es in der Nachricht weiter.

Gerüchte um die Bezahlung von Demonstrations-Teilnehmern verbreiten sich immer wieder im Netz. Im Umlauf ist auch immer wieder die Verschwörungstheorie, dass sich Antifas für den Protest bezahlen lassen. (les)

