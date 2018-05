DSGVO: Bürger und Betriebe haben Angst vor hohen Bußgeldern

Verbraucherministerin Katarina Barley hat die Bundesbürger ermuntert, sich aktiv am Datenschutz zu beteiligen: "Die europäische Datenschutzgrundverordnung gibt den Menschen mehr Kontrolle über ihre Daten", sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion.

An diesem Freitag tritt die neue Verordnung in Kraft. "Dass sich gerade etwas verändert, merkt jeder von uns an den vielen Mails, die dazu auffordern, die eigenen Einstellungen zu aktualisieren", so Barley. "Davon profitieren die Verbraucherinnen und Verbraucher."