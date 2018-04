Gerhard Schröder laut Bericht vom Ex seiner Freundin verklagt

Seit ein paar Monaten ist die Liebe von Altkanzler Schröder mit So Yeon Kim offiziell. Doch ihrem Ex gefällt das offenbar gar nicht.

Der Ex-Ehemann der südkoreanischen Lebensgefährtin von Gerhard Schröder hat den Altkanzler nach Medienberichten auf umgerechnet 77 000 Euro Schmerzensgeld verklagt.

Der Kläger werfe Schröder (74) vor, ihm durch eine außereheliche Affäre mit So Yeon Kim "unerträgliche Seelenschmerzen" bereitet zu haben, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf Gerichtsbeamte.

Schröder hat vier Ex-Frauen

Schröder sei schuld, dass die Ehe mit Kim in die Brüche gegangen sei. Die Klage sei bei einem Familiengericht in Seoul eingegangen. Das Büro des SPD-Altkanzlers in Berlin wollte den Bericht nicht kommentieren. Schröders Büro in Hannover war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Verliebt ist er: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und seine südkoreanische Verlobte Soyeon Kim wollen sich möglichst noch in diesem Jahr das Jawort geben. Für den Altbundeskanzler wäre es die fünfte Ehe. Wir zeigen, welchen Frauen er bereits das Jawort versprach. Foto: Ahn Young-Joon / dpa

Schröder lebt in Hannover und hat auch ein Büro in Berlin, Soyeon Kim arbeitet als Repräsentantin der deutschen Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.Invest. Foto: Gerald Matzka / dpa

Nachdem die Ehen Nummer eins (mit Eva Schubach) und zwei (mit Anne Taschenmacher) zerbrachen, gab Schröder Hiltrud Marion Schwetje 1984 das Jawort. Foto: dpa Picture-Alliance / Wolfgang Weihs / picture-alliance / dpa

Schröder mit seiner dritten Ehefrau „Hillu“ und deren Tochter Franka im gemeinsamen Haus im niedersächsischen Hannover. Foto: Sven Simon / imago stock&people

Die Ehe hielt bis 1997. Foto: dpa Picture-Alliance / Martin Gerten / picture-alliance / dpa



Weiter ging es mit Doris Schröder-Köpf. 1997 heirateten der Ex-Bundeskanzler und die Journalistin. Sie brachte Tochter Klara mit in die Ehe. Das Paar adoptierte gemeinsam zwei russische Kinder. Foto: dpa Picture-Alliance / Marcel Mettelsiefen / picture-alliance / dpa

2015 wurde die Trennung des Paares nach 17 Jahre Ehe bekannt. Im April 2018 ging es zum Scheidungsrichter. Foto: dpa Picture-Alliance / epa Vincent pool / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Der SPD-Politiker und seine neue Freundin hatten im Januar in Seoul verkündet, im Herbst heiraten zu wollen . Nach der Hochzeit will das Paar sowohl in Berlin und Hannover als auch in Seoul leben.

Es wäre die fünfte Ehe für den Altkanzler und heutigen Aufsichtsratschef des russischen Ölriesen Rosneft. Seine neue Partnerin ist Dolmetscherin und arbeitet als Repräsentantin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, NRW.Invest.

Kim war einer der Gründe für Trennung

Seit April sind Schröder und seine frühere Partnerin Doris Schröder-Köpf offiziell geschieden . Das Paar hatte sich bereits vor längerer Zeit getrennt. Die SPD-Landtagsabgeordnete hatte über soziale Medien mitgeteilt, dass Kim im Frühjahr 2016 der Anlass für die endgültige Trennung gewesen sei, wenn auch nicht der alleinige Grund. (dpa)