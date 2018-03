Jens Spahn soll einen Monat von Hart IV leben - Politiker reagiert auf Petition

Berlin. "Hartz IV bedeutet nicht Armut" – mit dieser Aussage hat der neue Gesundheitsminister Jens Spahn eine riesige Armutsdebatte im Netz ausgelöst und auch von anderen Politikern einige Kritik geerntet. Eine Hartz-IV-Empfängerin startete auf dem Portal change.org sogar eine Online-Petition gegen Spahn. Die 36-jährige Sandra S. fordert: "Meistern Sie für einen Monat Ihren Alltag zum Hartz-IV-Grundregelsatz von 416,00 EUR im Monat."

Und diese Forderung findet zahlreiche Unterstützer: Am Donnerstag wurde die 100.000er-Marke geknackt und die gewünschten 150.000 Unterzeichner rücken von Minute zu Minute in greifbare Nähe. In einem Interview reagierte der Politiker auf die Petition.