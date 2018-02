Burka-Verbot: Jüngster CDU-Abgeordnete Philipp Amthor zerpflückt AfD-Antrag

Berlin. Auf Facebook hatte sich der 25-jährige CDU-Politiker Philipp Amthor am Donnerstagmorgen noch auf eine lebhafte Debatte zum Thema Burkaverbot gefreut. Dass er die Debatte dann aber selbst bestimmte und nun für Aufsehen sorgt, hatte er sich wahrscheinlich so nicht gedacht.

Die AfD-Fraktion im Bundestag hatte in einem Antrag ein Burka-Verbot im öffentlichen Raum zur Diskussion gestellt. Anders als bei vielen anderen Debatten zu solch heiß diskutierten Themen im Bundestag, gab es aber keinen fertigen Gesetzentwurf aus den Reihen der Abgerordneten. Genau an diesem Punkt setzte die deutliche Kritik von Amthor an.

"Ein Viertel ihrer Fraktion sind Juristen. Diese Expertise findet sich in dem Antrag in keiner Weise wieder". Wer an einem für die Verfassung sensiblen Thema operiere, sollte auch sein OP-Besteck kennen, so Amthor.

Besonders erwähnenswert an Amthors Argumentation ist die Tatsache, dass er nach eigenen Angaben selbst gegen die Vollverschleierung ist. "Ich finde die Burka ziemlich unwürdig", sagt er in seiner Rede. Doch aktuelle Rechtsprechung zeige, dass das Tragen der Burka im öffentlichen Raum nunmal von der Religionsfreiheit gedeckt sei. Dass Amthor auch Gegenfragen aus der AfD-Fraktion souverän beantwortet, bringt ihm viel Respekt in sozialen Netzwerken ein. Das zeigt auch, die Erwähnung des Satirikers Jan Böhmermann bei Twitter.

Burka, Niqab, Hidschab: In der islamischen Welt tragen Frauen verschiedene Verschleierungen. Sie unterscheiden sich stark voneinander. Die extremste Form der Verschleierung ist die Burka. Das Ganzkörpergewand, das die Augen mit Stoff verdeckt, ist vor allem in Afghanistan und Pakistan verbreitet. In Afghanistan sind die Burkas meist blau, sie werden aber auch in anderen Farben gefertigt. Am meisten verbreitet in europäischen Ländern sind die schwarzen Burkas.

Die Vollverschleierung dient auch dazu, ärmere Kleidung zu verbergen. Bis zum Ende der Taliban-Herrschaft in Afghanistan galt eine Burka-Pflicht. Trotzdem verlassen die meisten Frauen das Haus nach wie vor nicht ohne die Verschleierung.

Das zweite traditionelle Kleidungsstück der Vollverschleierung ist der sogenannte Niqab. Der Unterschied zur Burka besteht darin, dass die Augenpartie sichtbar ist. Seinen Ursprung hat der Niqab in der Beduinen-Kultur auf der Arabischen Halbinsel, er diente in erster Linie als Sonnenschutz. Es gibt wie auch bei den anderen Kleidungsstücken diverse Variationen. Der einfache Niqab wird hinter dem Kopf verknotet, eine andere Variante wird mit einem Stirnband befestigt. Vor allem in Ägypten, Syrien, Jordanien und dem Irak tragen Frauen den Niqab.

Aber auch in anderen nordafrikanischen Ländern ist die Vollverschleierung verbreitet. Die Verbote in den europäischen Ländern betreffen die Burka und auch die Niqabs – und somit alle Formen der Vollverschleierung. Der Niqab wird gewöhnlich kombiniert mit dem sogenannten Tschador. Dieser wird auch allein getragen, so dass die Frauen sehr viel mehr Gesicht zeigen. Der Tschador ist vor allem im Iran verbreitet.

Die Frauen tragen diesen Umhang um Kopf und Körper, wobei die Motive dafür ganz unterschiedlich sind. Für einige Berufszweige ist diese Verschleierung sogar verpflichtend, zum Beispiel in Schulen.



Vor der islamischen Revolution galt im Iran noch eine Pflicht zum Tragen des Tschadors. Seitdem verbreiten sich aber zunehmend auch einfache Kopftücher.

Der Hidschab, das Kopftuch, ist die häufigste Form der Verschleierung. Ein einfaches Kopftuch bedeckt Haare, Ohren und den Hals. In zahlreichen muslimischen Ländern ist diese Form der Verschleierung Pflicht.

Für viele Frauen ist das Kopftuch nicht nur Bekenntnis zu ihrer Religion, sondern auch ein Ausdruck von Modebewusstsein.