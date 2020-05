Wir gegen Corona: "Nimm mich bitte mal in den Arm!“

Der Griesgram - die Tränen - der Schlaf - die Umarmung - der Nashornkäfer - die Hemmschwellen - der Rebell - die Ideen - der Witz - die Mulmkäfer und Zickenkrieg bei den Turmfalken.

In der 52. Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost weinen die Schumachers ein bißchen, nehmen sich in den Arm, fragen sich, wie man mit Freunden umgeht, die andere Hemmschwellen haben und woher das Rebellenhafte mancher Mitbürger stammt, entdecken das Dinner for two im Gewächshaus und Nashornkäfer in Lichtenberg, freuen sich über einen amtlichen Moscow Mule, erzählen sich keinen Witz (zum Glück) und berichten vom Zickenkrieg bei den Turmfalken im Corbusier-Haus.

