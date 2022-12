Mutmach-Podcast: Freundinnen und Freunde – nie waren sie wertvoller

Sie sehen etwas merkwürdig aus nach all den Jahren, tragen seltsame Klamotten, reden komische Dinge und sind doch unverzichtbar: Freunde, die diese unvergleichliche Herzenswärme schaffen. Im Mutmachpodcast von Funke geht es um die ewigen, großen Fragen zu Weihnachten: Wen wollen wir um uns haben und vor allem wie lange? Lassen sich Freundschaften kündigen wie ein Abo? Können Mann und Frau Freunde sein? Wieviel Erotik verträgt die Freundschaft? Können Eltern Freunde sein? Der Wert von Stunden- oder Monatsfreundschaften? Wieviel Großzügigkeit braucht Freundschaft? Was müssen Freunde aushalten? Kann aus Liebe Freundschaft werden oder umgekehrt? Wieviel Pausen verträgt Freundschaft? Und: Kann aus Liebe Freundschaft werden oder umgekehrt? Plus: die innere Strichliste. Folge 506.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Dem Mutmach-Podcast auf Instagram folgen.