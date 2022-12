Mutmach-Podcast Best of WM-Nostalgie: Pele, Zidane, Klose – unsere Idole

Warum nicht Andy Brehme oder Oliver Bierhoff? Was macht ein Fußball-Idol aus? Im Mutmachpodcast-WM-Spezial droppen sich Gerhard Waldherr und nHajo Schumacher durch die größten Namen des kickenden Gewerbes. Denn Fussball ist so viel mehr als ein kurzer Wüstensturm. Wieso wurde Uwe Seeler zum Willy Brandt des Fussballs? Darf ein Fußballer a.D. dick werden? Wieso Cantona und Ibrahimovic? Ist es das Talent? Das Charisma? Das Irre? Oder die Putzigkeit wie bei Schweini und Poldi? Wer ist nur einen Sommer lang Idol und wer für die Ewigkeit? Und warum ist es so schwer, in Deutschland ein Idol zu sein? Plus: War Sepp Maier ein sehr früher Queer-Aktivist? Folge 488.

