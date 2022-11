WM-Podcast: Ist Hansi Flick wie Olaf Scholz?

Wenn Kohl wie Derwall war und Löw wie Merkel - ist Hansi Flick dann wie Olaf Scholz? In Folge 2 vom WM-Spezial des Mutmach-Podcasts von Funke analysieren Gerhard Waldherr und Hajo Schumacher die mystische Figur des Trainers. „WM" steht übrigens nicht für „Weltmeisterschaft“, sondern für "Waldos Mythen“. Denn hier geht es um herrlich Nostalgisches und nicht um einen kurzen Wüstensturm. Warum also wurde Jupp zu Herrn Heynckes, aber Berti blieb ewig Berti? Wie gelingt die Mischung aus Antreiber, Beichtvater, Autorität, Psychologe? Und was tun, wenn die Kanzlerin in der Kabine steht? Plus: Slimfit, Mütze, Notizbuch - wer war´s? Mutmach-Podcast-Folge 480.

