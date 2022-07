Wir - So urlauben Profis - mit Prof. Maren Urner

„Bester Ferienvorsatz: Fasse den Plan, keine Pläne zu machen.“ Von welchen unsinnigen Urlaubsideen sollten wir uns dringend verabschieden. Wie entmüllen wir die Ferien? Was tun bei Fotostress? Berge oder Meer? Instagram auch im Urlaub? Warum die Natur beim Erholen hilft? Weshalb wir unsere Erwartungen zähmen sollten? Wie lässt man das Gehirn baumeln? Was will unser Steinzeithirn? Und: Warum hassen und ersehnen wir Unverhofftes? Plus Geheimtipp: Urlaub in Ostwestfalen-Lippe. Folge 426 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de