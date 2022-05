Wir - "Und wenn wir jetzt Affenpocken haben, Schatz?"

Wie reich darf ein Mensch sein? Was tun, wenn ein Tornado kommt? Darf man zu Vicky Leandros eskalieren? Warum wählt Australien Klima statt Kohle? Weshalb das Beenden alter Feindschaften heilend wirkt? Was zeichnet linke Biertrinker aus? Warum wirkt eine Woche im Kloster so beruhigend? Weshalb eine Umarmung gesund ist? Plus: Heimat ist fort, wo die Oma am Bahnhof Kartoffeln feilbietet. Folge 404. Der Grundgesetz-Podcast: www.detektor.fm/serien/grundgesetz-podcast

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de