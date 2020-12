Wir - Der gute Mensch von Berlin

"Ich bereue keine Sekunde" - Im zweiten großen Weihnachtsspezial des Mutmacher-Podcasts für die Berliner Morgenpost berichtet Andreas Thoelke, wie er vom erfolgreichen Journalisten zum Flüchtlingshelfer wurde, warum er zwei Stunden unter der Dusche geheult hat, wie es sich anfühlt, wenn ein Vater berichtet, dass sein Baby ins Mittelmeer geworfen wurde, weshalb ihn in der U-Bahn öfter mal Ali oder Ahmed freundlich ansprechen, wie es ist, wenn 400 Menschen bei einem wohnen (nacheinander), warum Berliner Politiker weit besser sind als ihr Ruf (die Verwaltungen leider meistens nicht), wie man ein Restaurant mit Geflüchteten betreibt und durch die Corona-Krise steuert (mit Essen für Obdachlose), warum seine jüdischen Vorfahren ihn gelehrt haben, dass niemand gern auf der Flucht ist, weshalb ihn „Halal“ und andere Verhaltensregeln fürchterlich nerven und was ihm der verzweifelte Versuch gibt, immer wieder Menschen wachzuküssen. Plus: Das exklusive Drama, wenn man die Handy-Nummer von Sarah Jessica Parker hat, sie aber nie rangeht. Folge 178.

Informationen, Mitmachen, Spenden: https://beanangel.direct/

Suses kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

