Wir - Wird Drosten der 4. Heilige König?

Bist Du auch dagegen, Schatz! - Schocklüften und Hubschrauber - Kinder als Schutzschilde - warum alle Robin Hood sein wollen - das miese Spiel der Nazis - bitte einmal Neustart - Yalom, Yates, Yeates - Gin, Tonic, Gelassenheit.

Gute Nachrichten aus Neukölln: In Folge 152 ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie viel Respektlosigkeiten eine Demokratie bieten lassen muss, ob wir einen Neustart versuchen sollten, warum Neukölln auch schöne Ecken hat, ob Algen zum Frühstück ein guter Start in den Tag sind, weshalb Professor Drosten unbedingt zum vierten Heiligen König ernannt werden sollte, weshalb „Schocklüften" seit Mittwoch eine völlig neue Bedeutung hat, wieso Dolly Parton eine Covid-Heldin ist, wie man Kinder als Schutzschilder einsetzen kann, und warum es so ein verdammt mächtiges Gefühl ist, einfach mal dagegen zu sein. Plus: ein ziemlich durcheinanderes Ende.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Total uneigennützige Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern.

Podcast-Empfehlung zu Grundgesetz und Pandemie: https://detektor.fm/politik/grundgesetz-podcast-bonus-corona-und-die-verfassung-teil-2

Zuschriften bitte an hello@suseschumacher.de

Alle Folgen des Podcasts