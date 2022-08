Richter und Denker: Clara Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg

Es ist einer der zwölf Berliner Bezirke, der häufig Schlagzeilen macht – mit Pop-up-Radwegen, grünen Punkten auf der Straße, Drogenhandel im Görlitzer Park oder einem Rio-Reiser-Platz: In Friedrichshain-Kreuzberg gibt es viel zu erleben und viel zu diskutieren. Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), gibt im Podcast „Richter und Denker“ Auskunft, was sie am Bezirk schätzt, was sie sich vorgenommen hat und wie sie zur „Kotti-Wache“ steht. Hören Sie doch mal rein!