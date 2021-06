Wie hat das mit dem Impfen in den Impfzentren funktioniert? Welche Lehren muss man aus der Corona-Pandemie ziehen? Und warum will er eigentlich auf einmal in den Bundestag?

Über diese und einige Themen mehr habe ich mit Mario Czaja, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Berlin, und CDU-Bundestagskandidat in Marzahn-Hellersdorf im Podcast „Richter und Denker“ gesprochen.

Hören Sie doch mal rein.