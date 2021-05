Über die aktuelle Wohnungspolitik, über den gescheiterten Mietendeckel und die wachsende Stadt habe ich auch im Podcast „Richter und Denker“ mit Maren Kern, Vorsitzende des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), gesprochen.

Sie erklärt, warum sie sich mehr Transparenz und Klarheit in der Diskussion über die Mietenentwicklung wünscht, warum ein Runder Tisch für Neubau wichtig wäre und was ihre Lieblingsorte in Berlin sind. Hören Sie doch mal rein.

Hören Sie doch mal rein.