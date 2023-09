In unserem Shortcast informieren wir Sie über die wichtigsten Themen in Berlin und Deutschland.

Folge 36 Was ihr zum Berlin-Marathon wissen müsst

Es ist wieder soweit. Berlin freut sich auf den Marathon 2023. Mehr als 45.000 Menschen aus der ganzen Welt ziehen sich am Sonntag die Laufschuhe an, binden Ihre Startnummer um die Hüfte und wollen die 42 Kilometer lange Strecke durch die Hauptstadt läuferisch bewältigen. Redakteurin Jessica Hanack (läuft selber leidenschaftlich gerne lange Strecken) und Redakteur Jörg Krauthöfer (denkt überhaupt nicht daran, 42 Kilometer zu laufen) bringen euch in dieser Shortcast-Folge mit den wichtigsten Informationen zu diesem Laufevent auf den neusten Stand.

