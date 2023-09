Ist der Ausbau einer Stadtautobahn zeitgemäß? Was sind die Argumente der Befürworter & der Gegner? Die aktuelle Folge unseres Podcasts.

Die A100 verläuft in einem Bogen durch die Mitte Berlins. Aktuell befindet sich der 16. Autobahnabschnitt bis zum Treptower Park im Bau, der 17. bis Friedrichshain soll folgen. Doch die Gemüter sind erhitzt. Ist der Ausbau einer Stadtautobahn zeitgemäß? Was sind die Argumente der Befürworter und der Gegner? Das klären wir in der aktuellen Folge unseres Podcasts.

Der Shortcast "Erklär's mir" ist ein Podcast der Berliner Morgenpost.