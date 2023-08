Kleingärtner-Skandal: Wie geht's jetzt weiter?

Weiter Unruhe bei den Kleingärtnern in Pankow: Im Untreue-Skandal um verschwundene Pachten in sechsstelliger Höhe wird es teuer für die Laubenpieper. Sie sollen einen Teil des bereits gezahlten Geldes noch einmal überweisen. Inzwischen macht der Skandal in Deutschland die Runde. Wie es um die Existenz der Kleingärten nach einer weiteren Zahlung steht, klären wir in unserem Shortcast.

Der Shortcast "Erklär's mir" ist ein Podcast der Berliner Morgenpost. Ihr erreicht uns per E-Mail an erklaersmir@funkemedien.de.