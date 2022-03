Literatur-Podcast: Berlins schönste Seiten

Janika Gelinek und Sonja Longolius, die das Li-Be, das Literaturhaus Berlin, leiten, und Felix Müller, der Chef des Kulturressorts der Berliner Morgenpost, unterhalten sich in der fünften Folge über:

Lea Ypi: Frei. Erwachsenwerden am Ende der Geschichte

Lea Ypi, geboren 1979 in Tirana, ist Professorin für Politische Theorie an der London School of Economics. In diesem eindrücklichen, sehr persönlichen Erinnerungsbuch schildert sie Kindheit während des kommunistischen Zusammenbruchs in Albanien – und die Zeit danach. Anhand der Mitglieder ihrer Familie werden Facetten verschiedener Freiheitsverständnisse nachvollziehbar.





Suhrkamp, 332 S., 28 Euro

Charles-Augustine de Sainte-Beuve: Menschen des XVIII. Jahrhunderts

Charles-Augustin de Sainte-Beuve (1804-1869) wurde als Literaturkritiker ebenso verehrt wie angefeindet. Das Buch versammelt seine Studien markanter Persönlichkeiten aus dem Frankreich der Aufklärungszeit – und sind zugleich das Dokument einer außergewöhnlichen Erzählkunst.



Die Andere Bibliothek, 320 Seiten, 38 Euro

Heike Geißler: Die Woche

Ein Roman einer ungewöhnlichen Woche in Leipzig, zugleich eine so unterhaltsame wie irritierende Montage von Bewusstseinsinhalten – lebendig, um existenzielle Probleme kreisend und zugleich ein Kommentar zur Gegenwart. Heike Geißler stand mit ihrem experimentierfreudigen Text auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse.





Suhrkamp, 316 S., 24 Euro