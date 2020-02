Berliner Schnauzen: Hajo Schumacher trifft Andrea Mayr

In „Berliner Schnauzen“ spricht Autor Hajo Schumacher, garantiert promifrei, mit Berliner Originalen und Kiez-Charakteren.

Obenrum schöner: Andrea Mayr, 38, möchte, dass wir alle obenrum schöner werden. Die Frisörin und Maskenbildnerin hübschte die Musiker von Rammstein ebenso auf wie Filmstars von Babelsberg bis Hollywood. Für die schönen Haare von Liv Lisa Fries, Hauptdarstellerin der TV-Serie Babylon Berlin, ist die gebürtige Bayerin ebenfalls zuständig.

Im Podcast „Berliner Schnauzen“ mit Morgenpost-Autor Hajo Schumacher erklärt Frisörmeisterin Mayr, warum man ruhig „Frisöse“ sagen darf, warum eine „Fickpalme“ am Hinterkopf auf gute Laune schließen lässt, wieso sie gern mit den Smartphones ihrer Mitarbeiterinnen tindert, warum der „Würgeengel“ die beste Kneipe der Stadt ist, warum sie sich aufs Rentnerinnendasein in Berlin freut, wieso sie lange blonde Haare wegen eines Seitensprungs nicht gleich abschneiden würde, weshalb Instagram bei Promis Stress auslöst, wieso sie ihren Eltern „Görli“ und „Kotti“ nicht erklären kann, und warum sie sich an der Leipziger Straße neulich fast übergeben musste.

Warnhinweis: Es wird viel Denglisch gesprochen – das ist im Showgeschäft nun mal so.