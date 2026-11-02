Mit dieser Deutlichkeit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Hertha BSC schlägt den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 und untermauert seine Position an der Tabellenspitze. Der deutliche Erfolg auf dem Betzenberg bietet allen Anlass zur Euphorie, weil er noch dazu die einzige Schwachstelle der letzten Wochen ausgemerzt hat.

Wie die Berliner die beste Defensive der Liga aushebelten? Und wie die neue Skandinavien-Connection im Hertha-Kader funktioniert? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportredakteure Paul Gorgas und Nelis Heidemann in der neuen Woche des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht’s um den herrlichen Ausflug nach Jeddeloh II von unter der Woche, die bevorstehende Pokalreise zum FC Bayern München und die große Rückkehr des Fabian Reese mit dem VfL Wolfsburg am kommenden Wochenende.

Viel Spaß beim Reinhören!

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